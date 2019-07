Una chica de 18 años fue hospitalizada tras una agresión homófoba Ellie Mae Mulholland, la joven de 18 años acabó en un estado crítico que contaba con una nariz fracturada, contusión ocular y dos bultos en la cabeza

Llega el final del mes del Orgullo, y el pasado lunes 8 de julio Ellie Mae Mulholland fue agredida en el pueblo de Walsall Garth, después de pedirle a dos jóvenes, que decían ser sus amigas, diez libras que ambas le debían.

Las dos chicas golpearon a Ellie Mae insultándola agresivamente y amenazándola bajo el grito de ataque «lesbiana de mierda» mientras volvía a casa tras visitar a una amiga.

«No está bien, con independencia de si es gay o no, hacerle esto a una persona de 18 años. Es absolutamente repugnante. Siento que no puedo dejar que esto le pase a mi hermana porque es gay, me siento realmente impotente» declaró Stevie-Leigh, su hermano mayor de 22 años, en una publicación junto a las fotos de las lesiones de su hermana en su cuenta de Facebook.

Ellie-Mae, de 18 años, acabó en un estado crítico que contaba con una nariz fracturada, contusión ocular y dos bultos en la cabeza. Los informes han sugerido que en los últimos cinco años, los delitos de odio homofóbicos y transfóbicos se han duplicado en Reino Unido y Gales.

Tras la agresión de Ellie Mae, la policía aclaró ante los medios que se estaban realizando investigaciones para confirmar si había realmente un motivo homofóbico en el ataque. «Estamos en las primeras etapas de nuestras investigaciones y hablaremos con la víctima y con otras partes involucradas para establecer las circunstancias completas del incidente. Si se establece que hubo un motivo homofóbico, lo trataremos de manera adecuada», afirmó el inspector jefe, Ali Sweeting.

El caso de Ellie es la segunda agresión de este tipo en el Reino Unido en los últimos meses después de que dos mujeres jóvenes fuesen golpeadas en el interior de un autobús en Londres.

En Reino Unido los delitos de odio por parte de la homofobia aumentaron de 1.488 en 2014 a 2.308 en 2018, según Rainbow Europe, la Asociación Internacional de la Comunidad LGBTI.