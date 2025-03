No está claro que podamos pasar pronto de epidemia Covid a endemia Covid

El desarrollo rápido de vacunas contra el Covid condujo a estimaciones iniciales demasiado optimistas sobre el logro de la llamada inmunidad de grupo. Bastaría con vacunar al 70% de la población para reducir drásticamente la circulación del virus. La realidad ha sido otra, primero porque las vacunas en uso entre nosotros (ARNm o vector vírico) no impiden que los vacunados se contagien y contagien, si bien reducen drásticamente el riesgo de enfermedad grave. Segundo porque las sucesivas variantes se hacen resistentes a los anticuerpos que se han ido generando por infección o inmunización con el virus original surgido en Wuhan.

La variante Ómicron, mucho más transmisible pero menos virulenta, ha roto todos los esquemas, incluso ha puesto en cuestión la idea de vacunar continuamente con dosis de recuerdo, cuando es obvio que la protección por los anticuerpos decae mucho frente a ella. La llamada de los expertos inmunólogos a examinar el otro brazo de la inmunidad que nos protege, la inmunidad celular, resulta muy razonable; en los linfocitos T de la memoria inmunitaria está la clave de una mejor protección vacunal frente a las variantes.

En esta situación, no está claro que podamos pasar pronto de epidemia Covid a endemia Covid (se pretende implantar el neologismo «gripalizar»), ni mucho menos que nuestras medidas de salud pública se deban centrar en fomentar esta opción. El escenario evolutivo, como pone de manifiesto la revista 'Nature', no está ni mucho menos determinado. Es posible la aparición de nuevas variantes, que podrían ser más virulentas, está condicionada primero por la evolución del virus que prosigue (no olvidar que también circula en algunos animales como el visón) con grandes oportunidades de nuevos cambios por mutación y recombinación. Además, el estado inmunitario de la población mundial puede propiciar la selección de esos virus variantes nuevos, como ocurrió con los anteriores. Actualizar ya las vacunas resulta imperativo, carece de sentido vacunar una y otra vez frente al virus de Wuhan que tanto ha cambiado. Evitar la extensión indiscriminada del contagio sigue siendo igualmente necesario.