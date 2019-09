Urbanismo Sevilla tiene más de 5.000 Viviendas con Fines Turísticos (VFT) «El mercado se está estabilizando», según los profesionales del sector VFT

Sevilla capital cuenta ya con 5.013 «viendas con fines turísticos» según indicaba este lunes en tiempo real el buscador de Establecimientos y Servicios Turísticos que ofrece la web de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. El mismo indica que éstas ofrecen 23.814 plazas en Sevilla, frente a las 4.960 plazas que ofrecen los 156 «Apartamentos Turísticos» registrados en la capital andaluza.

Según David Moreno, portavoz en Sevilla de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avva), en el caso del cambio de uso de los locales comerciales, «convertir un local comercial en vivienda no es fácil. Necesita la autorización de la comunidad de vecinos, y técnicamente debe cumplir una serie de requisitos complicados, con los que los casos no son tantos. Es bastante difícil hacer la conversión», dice.

«Este año hay menos solicitudes para “viviendas con fines turísticos” debido a que el mercado se está poniendo en su sitio. Es un mercado incipiente en el que apareció la vivienda turística con muchísima fuerza en todo el mundo, y en particular en Sevilla. Cuando el boom deja de producirse, todo vuelve a su sitio. Muchas viviendas turísticas han vuelto al alquiler de larga temporada por falta de rentabilidad, porque mucha gente intenta hacerlo y al no ser profesional ni conocer el sector lo habitual es que no se gestione para conseguir una rentabilidad que compense el alquiler de larga temporada: gestión, limpieza, atención a los clientes, cumplir con la normativa, enviar los datos a la policía (hay que enviar los datos de los viajeros cuando entran), comercializarlo...», explica.

«Somos una figura regulada en la Junta de Andalucía con el decreto de 2016, fiscalizados en Hacienda con el modelo 179. Ahora mismo no puede haber economía sumergida porque las plataformas envían todos los datos a Hacienda y lo cruzan y nosotros tenemos que declararlo. Se trata de un sector normalizado y transparente. En general el sector se ha normalizado», indica el portavoz de Avva.

«Es un mercado que se está estabilizando, está volviendo a su ser y profesionalizándose (a través de empresas que gestionan para propietarios). Para que sea rentable hay que dedicarle mucho tiempo y recursos. Normalización del sector en todos los sentidos», añade Moreno.