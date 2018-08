Hoy declarará El okupa de Chipiona a los dueños: «Le meteré fuego a la casa con todos dentro si me echáis» Sigue en la vivienda de la procuradora usando los enseres de los propietarios, y sale y entra con normalidad

Amalia F.Lérida

Una procuradora sevillana llegó este martes a su casa de Chipiona, situada en la concurrida zona de Regla, y al entrar con su propia llave en la vivienda se encontró a unos okupas dentro, un matrimonio joven del pueblo con un niño de unos 2 años, al que aún no le había dado tiempo de cambiar la cerradura, la cual no estaba forzada.

La entrada en la casa debió de ser reciente porque uno de los hermanos había estado el domingo allí y todo estaba en orden.

Pero este martes, el merecido descanso de la procuradora dio un vuelco porque «la Guardia Civil no pudo echarlos de la casa a pesar de que comprobó que entró con sus propias llaves y de que es su morada», dice el letrado de la familia, Juan José Parejo, que no se explica «por qué los agentes de la Benemérita no actuaron».

De modo que tuvo que regresar a Sevilla y ayer miércoles se dirigió a Sanlúcar de Barrameda a poner los hechos en conocimiento del juez.

Por la tarde el okupa fue llamado a declarar al cuartel de la Guardia Civil de Chipiona pero se acogió a su derecho a no hacerlo y hoy está citado en el juzgado sanluqueño.

Parejo relata que, cuando entró en la casa su cliente con su llave, encontró a esta familia con sus enseres y haciendo uso de todas sus pertenencias: el pijama del hermano, la comida de la nevera, el televisor, los juguetes... todo, como si fuera su casa.

La dueña llamó a su hermano, a la Guardia Civil y al abogado. Una vez todos dentro de la casa intentando convencer a la pareja de que depusiera su actitud, el okupa, un hombre de unos 30 años, dijo que no se iba y que «a mí no me importa nada de nada porque yo ya he estado en la cárcel mientras su mujer le aconsejaba irse a casa de su madre», destaca el letrado.

Agrega que agredió a uno de los hermanos con un destornillador — tiene un parte de lesiones leves— y que «amenazó con meterle fuego a la casa con todos dentro, si me echáis a la calle».

Estos hechos han sorprendido a los veraneantes sevillanos que «no han conocido algo igual en toda la vida que llevo aquí», comentaron a ABC

«En invierno sí roban en las casas de los que están fuera y se llevan lo que encuentren y se van, pero de okupas nunca se ha hablado y menos en agosto con la de gente que hay aquí y mucho menos en la zona de Regla», añadieron sin ocultar su temor y preocupación.