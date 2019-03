La Junta de Andalucía aprueba el traslado de CLH y el desembarco de Sevilla Park

Tras cinco años de tramitación, de burocracia y de ventanillas, y después de que los promotores dieran un ultimátum al Ayuntamiento porque los inversores estaban empezando a aburrirse, el proyecto para construir en Sevilla el palacio de conciertos más grande de España ha superado la prueba. Los informes ambientales de la Junta de Andalucía para que Sevilla Park se instale en los terrenos del Puerto anexos al puente de las Delicias ya están completados y todos son favorables, por lo que por fin se podrá aprobar el Plan Especial que necesita esta iniciativa para desembarcar en la ciudad, una recalificación del suelo portuario que permitirá la construcción de un centro de ocio y de un auditorio cubierto multiusos para 22.000 personas.

El principal escollo para el proyecto estaba en los depósitos de la Compañía Logística de Hidrocarburos que se encuentran en esa misma zona. Los informes ambientales desaconsejaban construir un palacio de conciertos junto a unas instalaciones de este tipo porque la concentración de personas no era compatible con la actividad de esta empresa de combustibles. Eso frenó la iniciativa, que ha estado varios años enfrascada en este obstáculo para intentar desbloquear la situación.

Los promotores de Sevilla Park, liderados por la empresa Octagon S2 y por el fondo de inversión americano Orion, han negociado con CLH para el traslado de sus depósitos a otra zona del Puerto más alejada de las Delicias. El diálogo ha sido lento porque la Compañía Logística de Hidrocarburos es propietaria de los suelos que hay que liberar y, por lo tanto, quería trasladarse a otros terrenos también en propiedad. Pero finalmente los responsables han aceptado reubicarse en un solar cedido por la Autoridad Portuaria en la zona sur de su recinto, junto al oleoducto de la Punta del Verde. El coste de ese cambio de ubicación es de 30 millones de euros y lo asume de manera íntegra Sevilla Park, que también pagará la descontaminación de los suelos en los que está actualmente CLH.

Por lo tanto, el único paso que queda para que empiecen a emitirse las licencias es la aprobación de la recalificación de los terrenos del Puerto afectados por parte del Pleno del Ayuntamiento, ya que la Junta ha dado el visto bueno de manera interna y los informes sólo están a falta de la firma de la Consejería de Medio Ambiente.

El coste total de la inversión roza los 800 millones de euros, ya que el espacio escénico previsto tiene un presupuesto de 60 millones de euros y las obras del centro de ocio posteriores ascienden a 400 millones más. A esto hay que sumar otra inversión de 300 millones para urbanizar la zona y poner en servicio el área de ocio.

Los datos definitivos fueron desvelados por los propios promotores del proyecto hace unos meses en Madrid, ya que también son los dueños del WiZink Center de la capital —antiguo Palacio de los Deportes—, una instalación que gestiona la misma empresa que se hará cargo de Sevilla Park, Supera. El director de comunicación, Manuel Saucedo, y el presidente de Octagon S2, Xavier Bartrolí, llegaron a dar un ultimátum para empezar las obras este año con la intención de que el palacio de conciertos esté en funcionamiento a finales de 2020, ya que el tiempo estipulado para la ejecución del recinto es de 18 meses. El plazo ya no se podrá cumplir, pero los responsables mantendrán su apuesta porque el grupo inversor Orion sigue interesado en ejecutar este proyecto millonario que convertirá a Sevilla en parada de todas las estrellas mundiales de la música.

«Llevamos más de cinco años detrás de esta ilusión que esperamos que se haga realidad en 2020», explicó Bartrolí entonces tras confesar que estaba «cansado» de las dificultades administrativas: «Estamos aprendiendo a base de bofetadas, pero estamos ahora a la espera de la modificación del PGOU y luego vendrá el Plan Especial de los usos de esos suelos. Hay un compromiso claro del Ayuntamiento y de su actual alcalde, cuyo apoyo agradezco, y el calendario que hemos pactado indica que en marzo de 2019 podríamos empezar a construir». Los acontecimientos políticos de los últimos meses, sobre todo el adelanto electoral en Andalucía y el cambio de gobierno en la Junta, han retrasado algo esta previsión, pero Octagon lo considera asumible.

Bartrolí ha sido siempre muy claro en este aspecto: «Para nosotros es importantísimo empezar a programar ya los grandes espectáculos y es imprescindible que esta vez se cumplan los plazos. Más allá de las palabras y los gestos necesitamos documentación». No en vano, el listado de estrellas con el que trabaja Octagon va desde U2 a Beyoncé pasando por Pablo Alborán o Alejandro Sanz y su idea es que todas ellas tengan tres puntos en España para sus giras, el WiZink Center de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona y Sevilla Park. «Hemos hecho un esfuerzo para mantener a los inversores, que han tenido una paciencia franciscana, confían en Sevilla», recalcan los impulsores del proyecto, que admiten que «la administración pública tiene sus ritmos y nos parecen legítimos los calendarios de la administración, pero ya ha llegado el momento de hacerlos compatibles con los empresariales».

Octagon entiende que su iniciativa no es incompatible con el nuevo centro comercial Lagoh de Palmas Altas, ya que la principal apuesta está en los conciertos, no en el espacio de tiendas anexo, y están convencidos de que la inversión se amortizará en una década. Pero, de momento, empieza con un desembolso de 30 millones para alejar los depósitos de combustible de CLH.

Recreación del palacio de conciertos Sevilla Park

El Ayuntamiento se ahorra un problema

Los depósitos, más lejos. La ubicación de CLH en las Delicias no sólo era un problema para Sevilla Park, también lo era para el Ayuntamiento, ya que la ciudad ha crecido urbanísticamente hacia esa zona y, además, la Feria está muy cerca de las instalaciones. En la Plaza Nueva llevaban tiempo barajando una fórmula para alejar los depósitos a una zona menos urbana, pero no tenía presupuesto para afrontar una negociación con una compañía que es propietaria de los suelos y tiene todos los permisos para operar ahí. Por lo tanto, el acuerdo de Sevilla Park con CLH para abonar el traslado beneficia también al Ayuntamiento, que libera de espacio industrial contaminado una zona de la ciudad clave para el crecimiento urbanístico de los próximos años. Por eso el alcalde, Juan Espadas, ha intermediado entre los afectados para que se llegara a este acuerdo y se ha comprometido con todas las partes a agilizar las licencias para que la reubicación se lleve a cabo cuanto antes y la construcción del nuevo centro de ocio no se demore más.