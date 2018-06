SUCESOS Denuncian que una anciana se desangró durante horas en el Hospital Virgen Macarena La hija de la enferma asegura que su madre estuvo casi tres horas sin ser atendida correctamente

Javier Marín

Sevilla Actualizado: 28/06/2018 19:07h

La hija de una mujer de 89 años ha denunciado que su madre se desangró durante tres horas la madrugada del miércoles en el Hospital Virgen Macarena, sin que nadie le atendiera. Fuentes del hospital admiten que los hechos ocurrieron aunque aseguran que corrigieron la situación en el momento en que el fue denunciada.

Pilar Genaro, hija de la anciana, ha declarado a ABC que su madre entró entra en el hospital el domingo 14 de junio por un problema en la pierna, aunque le dieron el alta al día siguiente. El martes de esa misma semana entró nuevamente en Urgencias, donde pasó la noche en planta. Durante la mañana del miércoles, alrededor de las ocho de la mañana, Pilar visitó a su madre en el hospital, que se encontraba en la planta séptima del ala B y cuando llegó se encontró con una sorpresa. «Me encontré a mi madre en la cama con un gran charco de sangre, que llegó incluso al suelo».

Según la hija, las auxiliares de enfermería estuvieron avisadas de la gran cantidad de sangre, a pesar de lo cual «no hicieron nada para solucionarlo. Incluso me dijeron que eso no era urgente y insinuaron que había sido provocado por mi madre involuntariamente».

A las diez de la mañana del miercoles 27 de junio no estaba aún resuelto el problema, por lo que Pilar Genaro fue a hablar con los supervisores y la jefa de planta. «Una vez llegaron a la habitación donde se encontraba mi madre, me pidieron perdón y me dijeron que tenía toda la razón y que no volvería a pasar». Destaca Pilar que su madre ha estado siempre muy bien atendida en el Hospital Macarena, salvo en esta ocasión. Este jueves se le ha dado el alta y «afortunadamente ya se encuentra en casa».

Una imagen de la madre de Pilar Genaro cuando se desangró sin ser atendida durante horas - PILAR GENARO

Disculpas por parte del hospital

Fuentes del hospital Virgen Macarena han señalado que «la dirección de Enfermería del centro, frente a los hechos acaecidos, ha iniciado el protocolo que se establece en estos casos, donde se incluye un análisis de causa-raíz con todos los profesionales implicados en el incidente, con el fin de tomar las medidas oportunas, depurar responsabilidades y evitar que incidentes de este tipo puedan volver a suceder».

Además recalcan que se han pedido disculpas a la familia y sienten lo acontecido. «Tras la entrevista mantenida entre los familiares de la paciente y la enfermería responsable de la Unidad para aclarar lo sucedido se ha pedido disculpas en nombre de la institución por este incidente, que no tenido repercusión en el cuadro clínico de la paciente. La familia ha aceptado estas disculpas».