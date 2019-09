El Ayuntamiento de Sevilla vota este jueves si prohíbe el tráfico de patinetes por las calzadas El PSOE lleva al pleno las modificaciones en la Ordenanza de Circulación

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla abordará hoy, entre otras cuestiones, la aprobación definitiva de la modificación en la Ordenanza de Circulación, que puede generar cierta polémica por el carácter restrictivo de la norma que ha preparado el equipo de gobierno del socialista Juan Espadas. Tanto es así que han sido ya varios los partidos de la oposición (Ciudadanos y Vox) que han mostrado sus reticencias y que en la sesión de hoy votarán en contra de este plan municipal.

Está por ver cuál es la respuesta concreta de algunos grupos a la propuesta socialista, aunque parece difícil que pudiera quedarse en el cajón sin ser aprobada puesto que se trata, literalmente, del mismo texto que ya pasó por votación hace varios meses, antes de las pasadas elecciones municipales, y obtuvo el beneplácito tanto de PP como de Ciudadanos. El que hoy se presenta es el mismo y ninguna de las formaciones ha presentado alegaciones, con lo que debe deducirse que se aprobará la iniciativa del PSOE, que no goza de mayoría suficiente en la Corporación.

Fuentes municipales, además, señalaban que los partidos de centro derecha han sacado adelante en Granada, donde gobiernan en coalición, una norma para este tipo de vehículos incluso más dura que la de Sevilla, de forma que «poca explicación tendría en otra ciudad rechazaran una ordenananza algo más liviana». En las filas populares, no obstante, el debate se va a mantener abierto hasta esta misma mañana: se considera que la iniciativa se queda corta, pero que es preferible que haya una norma para evitar la «selva» de patinetes durante más meses, de ahí que lo más probable es que se produzca una abstención.

Los cambios introducidos en la normativa suponen que los patinetes eléctricos con sillín sólo podrán circular por la calzada y deberán cumplir la normativa relativa a los ciclomotores convencionales, mientras los patinetes sin sillín con una potencia máxima de 250 vatios podrán transitar por las vías ciclistas a un máximo de 15 kilómetros por hora, aunque no podrán hacerlo por las aceras ni zonas peatonales o calzadas -salvo por los espacios declarados Zona 30 o 20-, ni podrán ser usados por menores de 15 años, a excepción de que vayan acompañados por un adulto, con casco y por el carril bici.

En el caso de los vehículos autoequilibrados, como los segway, los monociclos y los hoverboard, no podrán sobrepasar los 20 kilómetros hora y tendrán una potencia máxima de 1.000 vatios para los segway, 500 vatios para los monociclo y los 700 vatios para los hoverboard, y no tendrán autorización para circular si exceden esas características. Además, los segway sólo podrán circular con fines turísticos por zonas determinadas marcadas para ello y con autorización del Consorcio de Turismo, previo informe del área de Movilidad.

«A tiempo de retirarla»

Con todo, y a pesar de que el gobierno local insiste en recalcar que no ha variado el texto con respecto al de hace varios meses, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Álvaro Pimentel, se mostró ayer en contra del proyecto normativo sobre los patinetes eléctricos, anunciando que la rechazará «por ser el más restrictivo de toda Europa». «El alcalde está a tiempo de retirar una norma que no escucha a los usuarios y a las empresas del sector, que contradice a la DGT, que establece unos condicionantes a los que la ciudad no se ha adaptado aún y que, por si fuera poco, arroja dudas sobre su legalidad», expuso.

El portavoz de Ciudadanos advirtió de que «el gobierno municipal ha desaprovechado la oportunidad que le dio el pleno con la aprobación inicial de la ordenanza», ya que «ha elaborado una norma que más que regular se dedica a prohibir la circulación de patinetes». En este sentido, denunció que «ni siquiera han sido capaces de sentarse con el sector y recoger las inquietudes de usuarios y empresas», como demuestra el hecho de que «solo se hayan aceptado dos alegaciones presentadas».