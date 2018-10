La Asociación Sevilla Bebés Robados pide a la Fiscalía que cite a declarar a Carmen Lomana La colaboradora de televisión declaró que en la década de los 90 le ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla

María Jesús Pereira

@mjesuspereira Seguir Sevilla Actualizado: 23/10/2018 07:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Llegan a la Fiscalía de Sevilla nuevos casos de bebés robados

La Asociación Sevilla Bebés Robados ha pedido a la Fiscalía que tome declaración a Carmen Lomana, colaboradora de televisión, empresaria y coleccionista de alta costura española porque el pasado mes de septiembre declaró en el programa Espejo Público de Antena 3 TV que «me ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla asegurando que su madre estaba conforme».

Asimismo, manifestó en esa cadena que «no sé si era cierto que su madre biológica estaba a favor o no, pero no quise aceptar la propuesta». Ahora, la Asociación Sevilla Bebés Robados quiere que Carmen Lomana declare ante la Fiscalía «por si tiene alguna información relevante en relación a los casos de sustracciones de menores recién nacidos o adopciones irregulares denunciados», según el escrito que registró el 16 de octubre en la Fiscalía de Sevilla.

«Queremos que Carmen Lomana diga en qué clínica habría nacido el bebé que le ofrecieron y la persona que se lo ofreció», han declarado a ABC fuentes de la Asociación, que querría así cotejar esa información con los datos de médicos que habrían intervenido en presuntas sustracciones de menores de madres y padres miembros de la citada organización.

En declaraciones a ABC, Lomana ha asegurado que no se acuerda de la clínica en cuestión en la que habría nacido el bebé que le ofrecieron , «aunque -matizó- si lo supiera tampoco lo diría». «A mí me hizo ilusión en un momento dado pero luego creo que mi marido no quiso. Se trataba de niñas bien de Sevilla que se quedaban embarazadas, se sabían quiénes eran los padres y las madres. Eran muy jovencitas y no querían tener niños. Y mejor que abortar, lo daban en adopción. Entraban en la clínica la que iba dar a luz y la que iba a adoptar», indica Lomana, quien subraya que los padres de las niñas embarazadas «eran católicos y no querían que abortasen sus hijas, preferían dar el bebé en adopción».

Rechazó la propuesta

¿Quién le ofreció un bebé recién nacido a Carmen Lomana? «Yo no voy a decir más porque además fue una persona que había adoptado uno y a mí me pareció una idea buena porque sabías de quién eran los niños. Yo entonces estaba muy mal, había perdido dos niñas, estaba con mucho sufrimiento y por eso me lo dijeron».

En cuanto a las razones que llevaron a esta tertuliana a declarar en televisión que le habían ofrecido un bebé recién nacido en una clínica sevillana, la empresaria -que estuvo casada con el diseñador industrial chileno Guillermo Capdevila- asegura que «lo dije para dejar claro que no me cobraban nada y que me daban todos los informes de la madre. Lo que supongo es que la madre no se enteraría de quién tendría el bebe».

«Ya estoy harta de que inventen cosas porque no había que pagar nada, absolutamente nada. Todos esos cuentos que se están inventando, echando la culpa a las monjitas, pues no», ha manifestado Lomana, que insiste en que «es mejor una adopción que un aborto».

La Fiscalía de Sevilla ha archivado hasta ahora un centenar de denuncias por bebés robados en Sevilla y solo mantiene algunos casos abiertos después de años de investigación en los que ha entrevistado a médicos que ejercieron en los años 60.