Listado con las carreras populares en Cádiz este puente de Diciembre y en Navidad 2022

Si es usted un corredor experimentado no se le ocurrirá otra forma mejor de despedir 2022 que con las zapatillas puestas y poniéndose a prueba en las distintas carreras populares de noviembre y diciembre en la provincia de Cádiz. Si no lo es, ¿por qué dejar para propósito de año nuevo lo que puede hacer a partir de ya? ¿Por qué no intentarlo? ¿Qué hay que perder?

Los beneficios de hacer deporte son innumerables, tanto físicos como mentales, y el ambiente de las carreras populares, muchas de ellas solidarias, inmejorable. Aquí le dejamos el calendario de las carreras populares de noviembre y diciembre en Cádiz, para todos los gustos, pruebas de Navidad incluidas.

Diciembre

- I Cross Rural Torrecera 2022. 3 de diciembre. Es una carrera a pie, en libertad de ritmo sobre un circuito de 8 kilómetros aproximadamente con dificultad baja y tendrá como salida en Plaza Artesanía de Torrecera, 2 y llegada a la Plaza Artesanía, 1 de El Torno. Todos los participantes inscritos en este evento tendrán 2 horas y 30 minutos para realizar la prueba. La meta quedara cerrada a las 12.30h.

- XIII Carrera del Estrecho Memorial Pepe Serrano. 4 de diciembre. Tarifa. El Club Deportivo Amigos de Pepe Serrano, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa, organiza esta carrera que comenzará a las 11 horas. La celebración de esta prueba, además de servir para fomentar el deporte de la carrera a pie y disfrutar del entorno natural, tiene como motivación principal el hacer un homenaje al deportista Pepe Serrano. La prueba se celebra en un circuito de 6,400 kilómetros de terreno mixto asfalto-campo, con vistas al Estrecho y cuya salida y meta se encontrará en el Paseo de la Alameda.

- VIII Trail Cruz del Valle. 4 de diciembre. San José del Valle. Trail running de 19 kilómetros. Con salida a las 10 horas de la plaza del Ayuntamiento.

- 2ª Carrera infantil Benéfica Bomberos de Jerez. 4 de diciembre. Carrera popular de 1 kilómetro, enfocada al público infantil. Lo recaudado irá a beneficio de los niños hospitalizados.

- XVI Cross Pinar del Hierro y la Espartosa. 11 de diciembre. Chiclana. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana con la colaboración de la Federación Andaluza de Atletismo, la Delegación Municipal de Medio Ambiente, Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja organizan esta carrera desde las 9.30 horas. La prueba, de 6 kilómetros, se celebrará en circuito trazado en el Pinar Público del Hierro y la Espartosa, debiendo realizar las personas participantes distancias según cada categoría.

- I Indeso Trail Running La Teja. 11 de diciembre. Jerez. La prueba tendrá dos modalidades, una larga de 22 kilómetros y otra corta de 10 kilómetros. Cronometrada por la Federación Andaluza de Atletismo. Salida a las 10 horas desde la calle pedagoga Rosa Roig.

- VI CxM Trail Pozo Los Moros. 11 de diciembre. Bornos. El Ayuntamiento de Bornos y el Club Deportivo Ciudad del Lago, organizan este trail que dará comienzo a las 10 de la mañana. La prueba tendrá dos distancias, una para las categorías absolutas sobre una distancia aproximada de 20 kilómetros y un desnivel positivo de 1000 metros, trascurriendo su totalidad por pistas y senderos y otra de 12 kilómetros y un desnivel positivo de 500 metros para las categorías, Juvenil, Junior e Iniciación.

- XIV Carrera Popular Memorial Pepe Martínez Alonso. 16 de diciembre. Puerto Real. El Club de Atletismo Puerto Real con la colaboración del Área de deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, y otras empresas colaboradoras, organiza la XIV Carrera Popular Memorial Pepe Martínez Alonso. La prueba, con una distancia de 7,4 kilómetros, se celebrará el viernes 16 de diciembre a partir de las 17.00 horas con salida en el Paseo Marítimo.

- X Trail Las Palomas. 17 y 18 de diciembre. Zahara de la Sierra. Dos carreras 25K y 39K el día 18 de diciembre, más la vertical el día 17 de diciembre. Bolsa de premios de mas de 6000 euros. Circuito homologado por la Federación Andaluza de Atletismo.

- IX Carrera Solidaria de Navidad. 17 de diciembre. Algeciras. Con un recorrido de 6,8 kilómetros, se disputará por las calles de la población desde las 10.30 horas. La prueba estará organizada por el Club Atletismo Bahía de Algeciras y contará con la colaboración del Ayuntamiento.

- II Carrera Reyes Magos Ningún Niño Sin Juguete. 18 de diciembre. Jerez. La Organización de la carrera correrá a cargo del C.A. Beiman Chapín Jerez en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes de Jerez de la Frontera y la Federación Andaluza de atletismo. La prueba, con una distancia de 5 kilómetros, tendrá su salida junto al edificio 2002 y meta en el anillo el anillo que rodea la pradera hípica Inscripciones.

- XVIII Carrera Popular de Navidad Rota. 18 de diciembre. Organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer El Arenal de Rota y la Delegación de Deportes de Rota, se celebrará el día 18 de diciembre de 2022 en el Centro de Alzheimer Manuela Forja. A partir de las 10.30 horas.

- VIII Carrera Solidaria Divina Pastora. 18 de diciembre. San Fernando. Su fin es conseguir que ningún niño acogido a Cáritas Parroquial se quede sin juguetes de Reyes Magos. La salida es a las 10.30 horas de la Plaza Sánchez de la Campa (Plazoleta de las Vacas).

- San Silvestre Chiclanera. 30 de diciembre. La Organización de la X Carrera San Silvestre Chiclanera correrá a cargo de la Delegación de Deportes de Chiclana y el Club Atletismo Chiclana, con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y empresas locales. La prueba se celebrará el viernes 30 de diciembre a las 17:30 horas, debiendo realizar las personas participantes un total de 5540 m. aprox. (excepto SUB 14 y SUB 16, que realizarán 2100 m.). El recorrido constará de dos vueltas (una para SUB 14 y SUB 16), la primera de 2100 m. y la segunda de 3440 m.). La salida y meta se ubicará en la calle Hormaza, junto a la Plaza Jesús Nazareno.

- I San Silvestre Tarifeña. 30 de diciembre. La concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Tarifa, con la colaboración del Club de Atletismo Amigos de Pepe Serrano, organiza la primera edición de la San Silvestre el viernes, 30 de diciembre de 2022 a las 18 horas. La distancia: 6 kilómetros.

