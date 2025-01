Mapi García: «La Inteligencia Artificial es una revolución permanente de aplicaciones infinitas»

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido protagonista este jueves de la primera conferencia de 2025 del ciclo La Mirada Económica de ABC-LA VOZ, celebrada en el Parador de Cádiz. La responsable de Clientes de Medios de Google Cloud España, Mapi García, ha sido la encargada de resolver dudas y exponer algunos detalles sobre el futuro tecnológico al que nos enfrentamos con la aplicación de de la Inteligencia Artificial. Su conferencia «La Inteligencia Artificial a través de Google», ha sido un recorrido por la evolución de las aplicaciones que ahora están en pleno vigor y también sobre las que están por venir. El futuro prácticamente no existe para la Inteligencia Artificial porque su desarrollo es presente. Una de las conclusiones que se extraen de esta conferencia es que la ciencia ficción, tal y como la hemos conocido, ya ha dejado de ser ficción para ser una realidad al alcance de millones de personas.

El acto ha contado con casi un centenar de asistentes entre autoridades y empresarios de la provincia, además de profesores universitarios vinculados con la disciplina Informática. Este ciclo de conferencias está patrocinado por Hidralia, Bayport, Caixabank, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz.

Así, Mapi García ha mostrado las últimas herramientas desarrolladas por Google que cambiarán la vida y el trabajo de millones de personas. Esta ingeniera informática de profesión ha adelantado algunas claves en materia de imagen y sonido con IA que son y serán una revolución social en todos los aspectos. Entre los programas que se están investigando por Google con IA se encuentra uno que ofrece la posibilidad de viajar en directo a través de rutas aéreas y terrestres, incluso marítimas, es decir, permite planificar un viaje y poder sentirlo en directo incluyendo la posibilidad de comer y dormir.

El director de La Voz de Cádiz, Ignacio Moreno Bustamente, ha sido el encargado de dar el turno de palabra a la ponente, que ha hecho un análisis de la situación actual y de las dudas que genera este importante avance tecnológico. Mapi ha destacado en su conferencia que la IA no es nueva, al contrario, desde hace una década se viene utilizando, «lo que ha ocurrido es que ha llegado la inteligencia generativa». En este sentido, ha explicado que se trata de un caso similar al descubrimiento del fuego que, en un principio, era un fenómeno natural que con el paso del tiempo ha servido para calentar, cocinar, .... toda una revolución. «Lo que no se sabía era cuál sería su impacto cuando se generó la primera llama».

Mapi García ha seguido explicando los efectos y la velocidad de esta nueva tecnología y lo ha hecho con ejemplos muy prácticos. Así, las líneas aéreas han tardado 68 años en lograr 50 millones de usuarios, mientras que Internet, siete años. Las redes sociales solo han tardado tres años y la IA generativa, para asombro de todos, ha tardado solo cinco semanas, «es decir, tiene el mismo impacto que las líneas aéreas, que tardaron en 68 años». Según García, existen estudios que destacan que las empresas que aplican la IA serán más competitivas y obtendrán un mayor éxito que aquellas que no la utilizan.

«La IA ya está aquí y debemos aprovecharla». Hasta hace unos años se programaban por códigos luego vinieron las redes neuronales, es decir, la IA básica, y ahora ha venido el LLM, un modelo lingüístico grande, es decir, un tipo de programa de inteligencia artificial (IA) que puede reconocer y generar texto, entre otras tareas. Los LLM se capacitan con enormes conjuntos de datos — de ahí el adjetivo «grande». que son los datos que son capaces de ge negar nuevos modelos-.Son modelos con más datos y con mayor poder. ¿Dónde está el futuro?

Datos de los usuarios

Esta es la pregunta que se hacían los asistentes a la conferencia y que ha tratado de resolver Mapi García. Una de las actuaciones más inmediatas es la computación cuántica, que es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica. Se basa en el uso de cúbits (qubits en inglés), una especial combinación de unos y ceros. Los bits de la computación clásica pueden estar en 1 o en 0, pero solo un estado a la vez, en tanto que el cúbit (quantum bit) puede tener los dos estados simultáneamente. Esto da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posibles nuevos algoritmos. Es un proceso que llegará y Google trabaja en ello. Cabe recordar que Google tiene más de 15 productos con más 2.000 millones de usuarios. En este sentido, García ha comentado que «tenemos toda la información de los usuarios porque sabemos todo de ellos: dónde pichan, qué hacen». Aclara que Google lo que hace es meter en IA todos estos códigos para captar más información.

Son los grandes productos de inversión de Google. Los Transformers son la base de la IA y su desarrollo, según ha explicado la ponente «nos ha llevado hasta lo que hoy conocemos como ChatGPT o Inteligencia Artificial, de hecho, la T proviene de los Transformers. Según Mapi García, »teníamos tecnología y conocimiento, pero faltaba saber cómo aplicarlo».

En este sentido ha destacado que los usuarios de Gmail, por ejemplo, tienen ayuda adicional para escribir y a corregir. «Eso es IA». En Google Map ocurre lo mismo, por ejemplo, con las rutas establecidas «esta aplicación te puede llevar por una ruta aérea y terrestre». También en materia fotográfica esa aplicación puede buscar imágenes personales en la red en las que apareces.

La IA es una permanente revolución y una de sus últimas apuestas e el AlphaFold, un programa de inteligencia artificial (IA) desarrollado por DeepMind de Alphabet que realiza predicciones de la estructura de las proteínas mediante el sistema de aprendizaje profundo. La primera versión de AlphaFold, conocida como AlphaFold 1, obtuvo el primer lugar en la clasificación general de la 13.ª edición de la competición CASP (Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction, 'evaluación crítica de técnicas para la predicción de la estructura de proteínas') en diciembre de 2018. El programa se destacó particularmente en las predicciones de estructuras para las que no existían modelos previos, consideradas por los organizadores de la competición como las más difíciles. El proyecto de Alphafold, es la forma de cómo funcionan las proteínas. Los científicos han reducido su investigación con la aplicación de este sistema en medio siglo.

El AlphaCode 2 es otra de las aplicaciones revolucionarias de Google con IA y potenciada por el modelo Gemini de Google. Se trata de un hito significativo en la historia de la IA en la codificación. Representa no solo un avance técnico, sino también un cambio en la forma en que entendemos la interacción entre la inteligencia artificial y el desarrollo de software. Este desarrollo promete abrir nuevas fronteras en la automatización, la eficiencia y la creatividad en el campo de la programación.

Mapi García ha aludido en su conferencia a Geoffrey Hinton, el padrino de la IA. Basándose en los descubrimientos de Hopfield, creó la llamada máquina de Boltzmann, capaz de «aprender» mediante datos.

La ponente se ha referido también al centro de datos de Google. «Son edificios enormes con servidores enormes, donde corre la IA. En ese sentido se ha referido a la aplicación móvil de Gemini, que ofrece acceso directo a la mejor familia de modelos de IA de Google en tu dispositivo para que puedas: Obtener ayuda para escribir, hacer una lluvia de ideas, aprender y más. Esta aplicación puede resumir y encontrar rápidamente información de Gmail o Google Drive.

Mezcla de recursos

Mapi García ha adelantado que Google Gemini es un modelo con capacidades diferenciales y es multimodal. El modelo es capaz de mezclar todos los recursos y actuar como un cerebro humano. Es lo último.

Nano, flash, pro y ultra. Se trata de vocablos que ya están en la retina de los usuarios. Hay modelos más grandes para el mundo empresarial. El flash, según García, es un modelo muy óptimo que permite tener respuestas muy rápidas. «Lo que queremos al final es interactuar con un modelo como si fuera una persona». La ingeniera informática ha adelantado que Google está trabajado en el proyecto Astra, que consiste en tener un asistente personal en tiempo real y por video. Los modelos son tan rápidos a la hora de hacer análisis que puede responder en cuestión de segundos.

Gemini tiene una ventana de contexto muy amplia. Ahora se está desarrollando en el fútbol para saber en cuestión de segundos detalles del juego, resultados o resúmenes. También puede hacer un resumen de un libro. Su aplicación es infinita.

La generación de imágenes es otro de los grandes proyectos en los que trabaja Google y es muy útil para las campañas de marketing. Las posibilidades son enormes. Generan vídeos de seis segundos y incluso películas, «hemos llegado a ver un film de quince minutos por IA». Es una formula de reducir costes. Es decir se pueden rodar escenas con IA sin necesidad de desplazar los equipos.

En cuanto a la generación de voces y la clonación de voces es para Google otro hito de la IA. Se puede lograr que la voz hable en varios idiomas. La clonación de voz permite utilizar la voz de personajes famosos en varios idiomas.

El NotebookLM es otro invento de Google. Se trata de un colaborador con tecnología de IA que te ayuda a pensar mejor. Después de cargar tus documentos, NotebookLM se convierte instantáneamente en un experto en esas fuentes para que puedas leer, tomar notas y colaborar con él para refinar y organizar tus ideas. NotebookLM es otro de los grandes hallazgos para la investigación

García ha avanzado también en la figura de los agentes o robots, que hacen las funciones de los humanos. «Tienen toda nuestra información y son capaces de actuar como nosotros: Comprar, pagar, responder, solucionar problemas del día a día».

Legalidad

Al final de esta tormenta de nuevos programas y avances tecnológicos ha surgido en el encuentro la duda sobre su legalidad. Otro aspecto es el soporte legal y como la utilizamos. A juicio de García, «Google no es una Sturtup y existe un decálogo responsable para mantener el buen uso de la IA, por ejemplo, no se puede utilizar para temas sexuales o bélicos.

Una de las preguntas que se han hecho durante el debate posterior a la conferencia ha tenido que ver con los robots en materia de seguridad vial, es decir, los coches automatizados y conducidos por un cerebro electrónico. La experta ha destacado que esta función ya está en marcha y seguirá avanzando.

Quizás una de las mayores preocupaciones radica en el mal uso de esta nueva tecnología. Desde Google, dice García, «somos conscientes de que hay que poner limitaciones, pero hay confianza en la regulación».

García reconoce sin tapujos que un robot podría realizar una intervención quirúrgica, aunque ahora solo se aplica en diagnósticos y en ayudas especificas.

El empleo es otra de las incógnitas de los efectos del IA. Todo apunta a una reducción de mano de obra. Desde Google se destaca que siempre ha habido revoluciones industriales y la experta ha concluido señalando al respecto que «no creo que vaya a afectar de manera negativa que siempre se necesitará una capacidad humana para gestionar estas funciones. Estamos en otra revolución».