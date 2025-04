Las entradas para el concierto de Andy y Lucas en Cádiz estarán disponibles el 20 de diciembre

Andy y Lucas han ampliado la gira de despedida anunciada recientemente cuando comunicaron que dejaban los escenarios por motivos de salud. De esta forma, el dúo gaditano, que en un primer momento solo planteó cuatro conciertos, el primero de ellos en Cádiz, ha presentado nuevos conciertos por toda la geografía española.

El concierto de Cádiz se celebrará en el Teatro Falla y que será el que abrirá la gira 'Nuestros últimos acordes'. Las entradas para asistir a este concierto estarán disponibles el 20 de diciembre.

Andy y Lucas anunciaron a mediados de noviembre su retirada como dúo artístico. Andrés Morales y Lucas González dejan los escenarios después de más de dos décadas de éxitos por problemas de salud de este último. Una cardiopatía ha obligado al cantante a frenar el ritmo. Ambos han negado en todo momento que se deba a una ruptura motivada por desavenencias laborales o personales.

Noticia Relacionada Andy y Lucas: quién es quién, cómo se conocieron y cómo empezaron en el mundo de la música LA VOZ Gaditanos del barrio de la Laguna; Andres, carnavalero y Lucas, amante del fútbol, empezaron a cantar en el instituto y así han estado 20 años por España y Latinoamérica

Cuando se produjo el anuncio de la retirada el propio Lucas comentó que «no sabemos si vamos a volver porque lo importante es la salud», reconoce Andy. «Yo todos los días me tomo mi pastillita y estoy estable. Mi madre me dice que tengo 41 años y que tengo que tomarme la vida con más calma. Es que llevamos 20 años sin parar», reconoce Lucas. «Es un estrés que día a día me llevo las cosas a la cama y me ha afectado. Ahora mismo puedo hacer una vida normal, pero con cabeza».

Noticia Relacionada Vídeo: La emotiva despedida de Andy y Lucas La Voz Los gaditanos han anunciado que se separan

«Esta última giras me comentó el cardiólogo que aguantar un poquito porque la válvula no va como debe ir. Y hay una familia y unos hijos que me quieren mucho».

Andy y Lucas comenzaron su carrera en 2003, con un disco producido por Alejo Stivel y con la canción 'Son de amores' como himno que les ha acompañado durante toda su vida. Ambos consiguieron el éxito con un registro musical diferente, mezclando pop, flamenco y rumba y con el soniquete de Cádiz muy marcado.