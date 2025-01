El convenio de las bodegas de Jerez se estanca y surge la amenaza de huelga como medida de presión

Las negociaciones del convenio de la Vid no avanzan. El pasado 6 de noviembre se celebró la última reunión y desde entonces sigue estancado con un debate sobre los fijos discontinuos y la flexibilidad horaria. A juicio de UGT, el foco se debe extender a temas como la subida salarial. En este sentido, la central sindical destaca que no se puede demorar más la negociación por temas como los asuntos propios que afectan, sobre todo, a las bodegas más grandes. Para UGT hay temas más importantes que tratar como por ejemplo la subida salarial, clave para no perder poder adquisitivo.

Desde el 31 de diciembre que terminó la vigencia del convenio colectivo no se ha avanzado nada, por lo que se están generando unos atrasos, que ya la patronal comunicó que no entraría en su abono a los trabajadores.

Ante esta situación, el pasado 8 de enero UGT comunicó a las partes a través de correo electrónico la necesidad de convocar la mesa de negociación. El sindicato lamenta que esta petición aún no haya tenido respuesta. Todo apunta hacia una convocatoria de movilizaciones como medida de presión para avanzar en el debate del convenio.

Este marco laboral, uno de los más importantes de la provincia, agrupa a las bodegas del Marco de Jerez y a unos 7.000 trabajadores. La última reunión celebrada entre sindicatos y la patronal FedeJerez acabó con las posturas muy distanciadas y sin posibilidad de cerrar un acuerdo a corto plazo.

En este sentido, hay que recordar que desde UGT ya se había dado de plazo a la patronal bodeguera hasta final de 2024 para cerrar el nuevo convenio. De lo contrario se convocaría a los trabajadores en asamblea para decidir el siguiente paso, sin descartar la posibilidad de acudir a la huelga. El tiempo ha pasado y según los representantes de los trabajadores la negociación no avanza.

Los portavoces de los trabajadores resumen en cuatro puntos el origen del distanciamiento. La flexibilidad horaria es uno de los escollos. Los sindicatos consideran que las empresas necesiten flexibilidad horaria para la incorporación al tajo de sus plantillas, pero no están de acuerdo que la medida sea algo habitual. A juicio de los sindicatos es vital elegir la forma para compensar esa flexibilidad y poder mantener así la conciliación. Los sindicatos piden compensación económica, descansos o cambios de fines de semana algo que la patronal no está dispuesta a aceptar.

El segundo punto de conflicto y más grave es la subida salarial. Solo se prevé un incremento del 1,5% y por este aro no pasan los representantes de los trabajadores. Insisten en que no están dispuestos a perder poder adquisitivo.

También tocan la figura del fijo-discontinuo y su presencia en las empresas. Igualmente otro de los puntos de fricción es el intento de la patronal de eliminar el día de asuntos propios.

Desde el sindicato critican la posición de Fedejerez, ya que entienden que la posibilidad de llegar a un acuerdo no implica dificultades. El propio Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, apuntaba hace unos días que el acuerdo era viable porque las reivindicaciones tampoco suponen un compromiso inasumible para las bodegas y porque el contexto económico del momento es diferente al de años atrás, con el IPC disparado.

Lo que piden los representantes de los trabajadores para el nuevo convenio de la Vid es la subida salarial, consolidar la paga famosa del 1% del anterior convenio en el mes de septiembre, «y cuatro flecos más a raíz de la nueva ley de permisos retribuidos».