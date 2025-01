El rock de Scorpions arrasa en Concert Music Festival

La banda alemana Scorpions no defraudó este sábado en Concert Music Festival de Chiclana. Klaus Meine, vocalista de l grupo, condujo al publico del Poblado Sancti Petri a través de viaje rebosantes de sonidos hard rock y heavy metal y de lleno de potencia e himnos imperecederos.

Desde sus inicios en la remota ciudad de Hannover allá por la década de los 60 y hasta la actualidad, Scorpions ha dejado su impronta en muchos temas que han conquistado el corazón de sus seguidores.

Baladas atemporales, como 'Still Loving You' y 'Wind of Change', son himnos de amor y esperanza que resuenan como la banda sonora de la vida de muchos fans porque son más que una melodía bonita y pegadiza. La primera habla de un amante que pide perdón e intenta recuperar el amor del pasado y... ¿quién no ha vivido una experiencia similar? La segunda, 'El viento del cambio', se publicó en 1990 coincidiendo con la reunificación de las dos Alemanias y el desmoronamiento del bloque socialista.

