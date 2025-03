Pablo Ruiz Utrera: «Aquí vienen clientes que vinieron vestidos de comunión y ahora lo hacen con sus hijos»

Raro es el vecino del barrio de San José que no se detiene a saludar a su paso a Pablo Ruiz Utrera (Cádiz, 1978), un gaditano de los que existen y a mucha honra. Porque no, Pablo, o el Pera desde que un gran amigo suyo 'lo bautizara' en Salesianos, no responde al perfil del gadita que muere con sus carnavales y su Semana Santa. No, Pablo muere por Cádiz sin necesidad de moverse al compás de un 3x4 o al sonar de unas horquillas. Y da gusto hablar con él de su vida, de sus pasiones, de su trabajo, de sus inquietudes; que las tiene, y muchas. Sólo hay que apreciar su delgadez para intuir que este hombre no para quieto. Verlo trabajar es un espectáculo. Porque sí, todo en esta vida tiene arte cuando se hace con dedicación y entusiasmo.

Lleva en Deportes Romero toda una vida. Allí creció a la vera de un grande como don Paco Romero, fallecido desgraciadamente ahora hace unos tres años. De él aprendió un oficio al mismo tiempo que entraba en otra familia. De aquellos 90 a ahora ha pasado un mundo, pero Pablo sigue estando al pie del cañón, y junto a Paquito, Alejandro, Moisés o Elena se desvive por batirse el cobre en un mundo comercial cada vez más complejo. Y ahí están ellos, en la cresta de la ola. Renovarse o morir.

Tener una charla con Pablo, ya sea para comprarle unos tenis o entrevistarle, siempre es un gran motivo para saber de él. La energía que transmite solo es comparable a las inmensas ganas que le echa a todo lo que hace sin importarle empezar de cero. Quiso ser mecánico de competición y quién sabe dónde llegaría si le dieran la oportunidad de entrar en un boxes; también se está soltando con la guitarra aprendiendo a base de Youtube y acercándose a músicos gaditanos con los que echa sus ratitos cuando no está en la tienda. Porque la vida es eso, ratos, como este preciado que ha echado un servidor junto a un excelente comercial capaz de venderte un aire acondicionado en el polo norte.

-¿Dónde se remonta su infancia?

-Yo soy de Cádiz puro; mi infancia se remonta aquí cerquita, en el colegio San Felipe Neri. Yo he vivido siempre en la calle Trille y mi infancia siempre ha sido este barrio. Aquí me lo he pasado bien y aquí he trabajado de toda la vida de Dios.

-Es verdad. De amarillo le recuerdo en el colegio; ¿en la C podía ser?

-Sííí, claro. Yo estaba en la B, de azul, hasta que repetí.

-¿En dónde le 'cogieron'?

-Jejeje. Me cogieron y repetí en 6º de EGB y me cambiaron de grupo, a los amarillos de la C. Allí dejé muy buenos amigos y con algunos de ellos todavía salgo. No me puedo quejar de infancia porque ha sido bonita. De hecho, he seguido teniendo relaciones con mucha gente que conocí de esos tiempos.

-¿Llegó a hacer el BUP o fue de los primeros valientes de la FP?

-Hice Formación profesional porque la verdad que no fui buen estudiante en el colegio; me saqué el graduado por libre.

-¿Y dónde se especializó en FP?

-Me fui a hacer Mecánica porque de siempre me han gustado mucho los coches, las motos, los motores. Eso era mi pasión y en cierta forma lo sigo llevando oculto en mi interior.

-O sea, que su idea era tener un taller o ser mecánico.

-Eso es, ser mecánico o preparar coches de competición, todas esas cosas. La cosa es que tampoco fui buen estudiante en FP jajajaja.

-Jajajaja.

-Me gustaba más el arte, la calle.

-¿El arte o la calle?

-Es que en la calle hay arte. Ahí es donde te vas labrando. Me gustaba mucho la calle y salir con mi moto.

-Y sin estudios, ¿qué hace?

-Pues cuando dejé de estudiar la FP en el colegio Salesianos, me cogió mi madre, que era de la vieja escuela; ella nos educó en que si no quería estudiar tenía que trabajar.

-¿Con qué edad sería eso?

-17 años tendría yo. Mi madre conocía a Paco Romero, jefe mío de la tienda, y me invitaba por las mañanas a venir a pedirle trabajo.

-Jejeje. Vamos, que su madre había preparado el terreno.

-Claaaaaro. Ella le decía 'Paco, échale el cable al niño que no quiere estudiar..'. Ya sabes, las cosas de antes, así eran los currículums vitae de antes.

-Sí que es verdad, sí.

-Entonces Paco, después de quince días viniendo yo todas las mañanas, más que nada para no estar en la calle y por la amistad que tenía con mi madre, pues como quien dice, yo digo que me recogió aquí en su casa. Me dio un sitio y me abrió las puertas de su casa. Me dio la confianza que nadie me había dado en ese momento.

-Era como se suele decir un bala perdía al que Paco atendió. No es fácil eso, no.

-Claro. Yo no quería estudiar y tampoco tenía nada y me hacían la pregunta de 'a qué aspiras'. Estaba un poco perdido, también fruto de la edad. Y apareció Paco que, quieras o no, me metió un poco en lo que son los valores de una empresa y lo que es tener que trabajar diariamente como él siempre hizo. Mi jefe siempre entraba el primero y salía el último. Él ha sido como mi mentor; me ha educado también como persona y me siento muy orgulloso de haber entrado en la Familia Romero.

-Hasta el punto de que siempre le he considerado su hijo.

-No eres el único. Mucha gente piensa que esto es mío, que yo soy hijo de Paco, ¿sabes? Lo que pasa es que él siempre me ha dado un lugar que también le daría a sus hijos. Él siempre me ha visto con muy buenas intenciones al igual que yo hacia con él también como no puede ser de otra manera. Le estaré siempre muy agradecido por la oportunidad brindada.

-No sé si cuando entró a trabajar de Deportes Romero Paco tenía abierto hasta tres tiendas en la avenida principal. Menuda época.

-Sí, como ahora, que también hay tres.

-Ah, ¿sí?

-Claro, claro; tenemos estas dos de aquí y otra tienda en la calle Columela.

-Ok, ok. Pero vayamos primeros a esas tres grandes tiendas que tuvo en la década de los 90 principios de los 2000 en plena Avenida. ¿Qué recuerda de ellas?

-Pues mira, una estaba abajo del Pirulí, en la avenida Andalucía 16; no sé si ahora es la sede del Psoe o algo de Movistar.

-Bueno, lo mismo es. Va de enchufes la cosa. Jajaja.

-Jaja. Bueno, además de esa, teníamos otra en Cayetano del Toro, 22, al lado del McDonald's, frente a Hot Water, mítica tienda surfera. Estaba al lado de una parada de autobús.

-Las tres las tenía Paco en la misma acera, además. ¿Cuánto duraron?

-Cuando yo entré a trabajar en el año 97 estaba cerrando la del Pirulí y entonces se quedó con esta de la Avenida y con la de Cayetano del Toro; recuerdo que esta última era un local nuevo al lado del MacDonald's, que acababa de abrir por entonces. ¡Ya recordarás cuando estaba empezando en Cádiz las que allí se formaban! Pues aquel Deportes Romero de allí era un local nuevo muy atractivo para el público y muy bien situado. Y en ese comencé yo mis dos primeros años de trabajo. Yo estaba todo el día de un lado para otro con la motito; iba a cobrar facturas, hacer recados; tú sabes, ya iba aprendiendo un poco a perder la vergüenza, a hablar con la gente, en definitiva, a hacerme un profesional.

-Recuerdo de Deportes Romero que 'patrocinaba' a casi todos los equipos del Trofeo Luis Castro.

-Sí, sí. Muchos alumnos venían aquí a comprar las camisetas de la clase para jugar el Trofeo, pero no solo eso; mi jefe siempre ha tenido una labor social interna, sin ánimo de lucro con muchos equipos.

-Digo, de hecho, yo formé parte de uno de sus Deportes Romero, en concreto, el juvenil.

-Sí, sí. Es más, hace un rato he estado hablando con un cliente veterano que me recordaba que mi jefe le había llamado para venirse al Deportes Romero cuando jugaba en el Esperanza. Y ya te digo, mi jefe en los años 80, cuando había en Cádiz barrios un poco más conflictivos, pues se preocupaba por los más jóvenes; él no quería que la juventud de Cádiz se perdiera en ese mundo tan oscuro. Entonces, con esa idea, formó el equipo, sobre todo para eso, para traer a los chiquillos del barrio y que estuvieran ocupados en el fútbol. Nunca se cobró nada y se preocupaba de poner los autobuses y de dar los bocadillos para los desplazamientos.

-Doy fe. Y no solo eso, llegó incluso a militar con el equipo sénior en una liga por derecho batiéndose con clubes de otras localidades. Vamos, que su entrenador llegó a ser el actual seleccionador de Irak, Jesús Casas, que tenía a Paco Baena como ayudante.

-¡Correcto! Tuvimos futbolistas buenos como Jesús Velázquez, Víctor García, Sotelo... Eso fue el último año ya del club.

-¿Por qué le dio a Paco esa 'picá' de hacer un equipo a lo grande que se codeara con clubes como Conil, Chiclana y otros de la provincia?

-Pues fue porque sin darnos cuenta fuimos ascendiendo de categorías hasta que llegamos a Primera Andaluza, y claro, jugar ahí ya se tiene que tener un cierto nivel económico. Y date cuenta que a diferencia de otros clubes que cobran a los chiquillos desde el primer momento, Paco eso no lo hacía. Es que a lo mejor le cobras a un chaval 25 euros por la ficha o por lo que sea y a lo mejor después juega dos o tres minutos nada más. Nosotros no teníamos esa visión lucrativa como hay hoy en día.

-Entiendo que el final llegó cuando de una acción social pasó a verse con el agua al cuello por mantener el equipo.

-Claro, claro. Sobrepasaba un poco el límite a pesar de que había algunas ayudas del fútbol base. Pero es que además Paco tampoco ha sido un tío que le gustase pedir nada a nadie; todo lo que ha tenido se lo ha buscado él y yo esos valores los llevo como persona a gala.

-¿Cuándo falleció Paco?

-Hace tres años, en la época de la pandemia.

-¿Cómo afectó eso en un negocio tan de él?

-Antes que a el negocio, a mí personalmente me afectó muchísimo porque yo a él siempre le había visto trabajando y cuando le quedaban pocos días para su jubilación se puso malito el hombre y al fin y al cabo no ha podido disfrutar de toda la lucha, la recompensa, lo que uno se labra en la vida que al fin y al cabo uno quiere ser buena persona y que la gente te recuerde por como eras. Y él lo era porque todos los momentos que vivía contigo eran agradables. Me dio mucha lástima que él no pudiera haber disfrutado de sus cosas conseguidas.

-El venir aquí de visita, echar sus ratitos e irse a disfrutar...

-Claro, claro. Eso, por ejemplo le gustaba muchísimo; venir de visita, se sentaba aquí conmigo en este sofá que estamos aquí los dos. Pocos días antes de fallecer veía la visión de la pandemia; tenía esa cosa en la cabeza de dejar a sus hijos el negocio y de que les fuera bien; tenía esas preocupaciones lógicas de padre. Siempre lo recuerdo luchando con un gesto amable.

Raro es el día que Pablo no regala a sus clientes una sonrisa. Antonio vázquez

-Paco vivió en sus carnes la reconversión del negocio, de lo tradicional en la venta cara a cara a la llegada de la venta on line y demás aplicaciones. ¿Cómo se adaptó u adaptaron?

-Aparte de eso que dices, las marcas (Nike, Adidas, Puma, Reebok...) se han vuelto más exigentes para aceptar sus clientes como negocio.

-Explíquese, aunque ya me huelo el por qué del cambio de nombre de la tienda a pesar de que siempre serán Deportes Romero.

-Ese tipo de marcas, para venderte a ti a título personal como pequeño negocio, no quieren tener ningún tipo de contacto. Un ejemplo, ellos no quieren que tú vayas con poco dinero, 300.000 por decir, -poco dinero para ellos, eh-. Entonces te restringen la venta, no te lo venden, vamos. Entonces, como luchamos es uniéndonos bajo una misma franquicia, por eso el cambio. Ahora somos Atleet, que reúne a 540 tiendas de toda España. Así hemos conseguido de cara a esas marcas tener otra imagen de negocio. Eso mismo lo hemos llevado a la tienda, que si te das cuenta poco o nada tiene que ver la imagen con la que había cuando empecé a trabajar aquí. Nos basamos sobre unas reglas del negocio. Una vez que te invita la marca a que tú veas sus productos, la facturación de 540 tiendas no es lo mismo que facturarte a ti nada más.

-El motivo tenía que ser grande para cambiar el mítico nombre. Entendido.

-Hombre, claro. Nosotros tenemos aquí en la entrada una placa en homenaje a nuestro jefe, nuestro mentor, nuestro líder y nunca nos olvidamos de él.

-¿El cambio fue con Paco en vida?

-Sí, sí.

-Vamos, que fue avalado por el fundador. ¿Cómo ha vivido usted el cambio?

-Pues imagínate, yo he vivido el Figo en el Real Madrid; esos boom con Ronaldo y su flequillo que se dejó para el Mundial (de 2002). Digamos que yo he vivido ese boom del deporte, esa furia de los futbolistas de entonces; 'Total 90', esas cosas que nos vendían en la televisión Nike y marcas potentes. Pues esas mismas marcas, para ellos tú ya eres un auxiliar porque ellos ya tienen sus propias app, sus propias tiendas de venta. Igual que nosotros, que también evolucionamos. No podemos depender solo del público gaditano, que nos aprecia y al que apreciamos, claro está. Pero también tenemos que estar en internet y por eso estamos hasta en seis plataformas; no nos queda otra.

-¿Con qué nombre se anuncian en esas plataformas?

-Ahí sí estamos como Deportes Romero Atleet.

-Volviendo a lo tradicional, a la venta persona a persona. ¿Cómo ha cambiado el cliente de Deportes Romero con el paso de los años?

-Bueno, yo tengo clientes que venían vestidos de comunión y ahora vienen con sus hijos a seguir comprándome. Gracias a Dios tienen una confianza en mí y saben que siempre los voy a tratar como si entrase por la puerta mi hermano o mi madre o cualquier familiar; siempre intento que mi trato hacia ellos sea el de siempre porque ya que el producto lo pueden conseguir en cualquier sitio que mi trato hacia el cliente sea lo que gane al menos la visita a la tienda. Y esto que digo yo lo puedo decir también por mis compañeros, que son todos maravillosos y agradables.

-De por hecho que lo consiguen.

-Aquí en la tienda siempre hemos tratado que se respire un buen clima.

-Habló antes del 'hat trick' de tiendas que tuvo Paco en los 90, hablemos de la actualidad.

-Ahora mismo tenemos una división de lo que era la tienda grande de toda la vida de aquí de la avenida Andalucía, 84 en dos. La que hemos conocido de siempre como una tienda solo.

-¿Por qué esa división en dos estando pegadas?

-Porque las marcas tienden a tener una división de productos, ¿vale? Tienen un canal que es un canal de moda, que lo consideran así porque son prendas que la llevan los famosos, instagramers o zapatillas clásicas como la 'Forrest Gump cortez año 72' por darte un ejemplo. Estos son productos que la marca considera más exclusivos digamos. Entonces, como tienda de deportes no te permiten esa venta. Y como mi jefe siempre vendía todos los productos de todas las marcas, pues desde 2015 hubo esa división en el que se le daba un poco más de valor al producto más exclusivo. Ante esto, tuvimos que tomar la decisión en vez de montar dos tiendas pues cortarla por la mitad y poner una mitad de deportes y mitad de canal de moda, que son la tienda Atleet y la Foot que tenemos aquí en la avenida Andalucía.

-¿Y la otra?

-Pues la otra llevamos tres años en la calle Columela, donde se vende zapatillas de Deportes. Es Atleet también, pero con productos más destinados al turista que viene de crucero. Al venir muchos italianos tenemos marcas de vestir como Lacoste o Tommy Hilfiger, que destinamos a este tipo de clientes puesto que los que vienen de visita a nuestra tierra suelen hacerlo con mayor poder adquisitivo.

-¿Cómo es la plantilla de Deportes Romero?

-Tenemos la suerte de que, como somos conocidos, contamos con cursos de chavales que están estudiando Comercio y nos vienen muchos a hacer sus prácticas aquí. Además, después somos gente que si vemos que el chaval de turno se adapta bien y nosotros a ellos, pues queremos que continúen. Después estamos los que llevamos más tiempo, como yo, que ya llevo 27 años aquí; Moisés lleva 14; Elena, otros tantos; Alejandro Romero, que es propietario, se ha criado en esto; Y Paquito Romero igual. Ellos son los hijos de Paco y lo han mamado desde chico. La tienda forma parte de sus vidas. Aquí, como antes he dicho, se intenta siempre que haya una buena armonía y para eso siempre se ayuda al compañero en lo que sea. Sabemos que hay que trabajar, pero no menos importante es que estemos bien entre todos. Y por supuesto, tenemos que tener nuestra mejor cara para el público.

-Pero seguro que hay días malos, como en todo patio de vecino.

-Sí, sí, sí que los hay. Jajaja. A mí se me nota mucho porque soy muy expresivo; lo mismo te quiero un día que te odio otro. Jajaja. Pero bueno, la profesión va por dentro; además de que no odio a nadie porque trato de ser buena persona, jejeje.

-Salgamos un poco de la tienda y hablemos de usted. ¿Qué tipo de gaditano, qué palos toca?

-Yo toco un poco de todo; me gusta tocar... Mira, a través de la pandemia me vi un poco con demasiado tiempo y como siempre he estado ocupado desde joven pues me dio por aprender cosas. Yo tenía una guitarra de cuando mi padre falleció y me dio por aprender un poco a través de vídeos de Youtube y tal. Me gusta tocar un poco de rock and roll, Michael Jackson, de todo un poco.

-¿Se ve en un grupito con el tiempo?

-No, pero mira, tengo la suerte de compartir tiempo con mi amigo Rafael (González) Benítez.

-¡Hombre, gran tipo! Compañero mío que fue en el colegio.

-Ese, ese. Y también con Jaime, La verdad es que suelo ir mucho con ellos allí al Callejón del Arte a escuchar a los músicos.

-Me suena eso, ¿dónde está?

-El Callejón del Arte está donde está el tanatorio de La Voz, pues al lado hay un callejoncito, que hay un garaje, pues ahí es el Callejón del Arte. Allí hay muchos grupos gaditanos y te encuentras con Pablo Magallanes, Desi, Tey, Agapornis, Juan Calero... Hay un ambiente muy bueno que me gusta mucho; a eso únele buena música, el rock and roll. Allí echo mis buenos ratitos.

-Qué arte. ¿Y cómo lleva las motos?

-Las motos muy bien también. Mira, otra vez a través de los vídeos de Youtube me dio la 'picá' de comprar una moto que vi en un gallinero por cien euros.

-¿Cómo que compró una moto en un gallinero?

-Pues eso, un señor que vendía una moto que la tenía en un gallinero. Esta 'partía' por todos lados y por eso me costó cien euros. La arreglé y la convertí en una Café Racer, un tipo de moto que son antiguas. Me gusta la creatividad y tener la mente ocupada; soy un alma activa jejeje.

-¿Cómo se ve de aquí a unos años?

-Pues no sé; yo quiero seguir con mi vida, que la llevo bien y me gusta. Soy un gaditano auténtico de los que me gusta ponerme un turbito y bajar a Santa María del Mar para tomarme mi cervecita con mi gorrito; el que me vea en mis redes sociales podrá ver que soy, como se dice, un auténtico titi de Cádiz. Me gusta el cazón en adobo y las croquetas.

-Jajajajajaja ¿Y el Carnaval?

-El Carnaaavaaaaaal me gustaaaaa, pero en determinadas fechas y momentos.

-Vamos, que es como decían los Yesterdays cuando cantaban 'no vayan a dar por culo poniendo Carnaval en verano', ¿no?

-Jajaja. Algo así, algo así. A ver, que me gusta, pero no soy de esos que va en el coche escuchando Carnaval a 'to' bollo. Tengo mi momento, me gusta y tal, disfruto de mis disfraces porque soy un tío extrovertido; me visto de botellín de cerveza, del malo de la película o de lo que haga falta. Ante todo, me gusta divertirme para que los problemas que tenga me duren lo menos posible.

-Grande. Y otra cosa. ¿Lo del Pera por qué? Si se puede contar.

-El Pera jajajaja. Claro que se puede contar, ¿cómo no? Yo soy el Pera de Cádiz, el único e inconfundible, más buena gente imposible. Eso es gracioso. Ese mote fue en el colegio Salesianos, donde mi amigo Jorge Darío me puso el pera porque claro, tengo la cabeza que si le das la vuelta es una pera. A ver, llevaba toda la razón del mundo.

-Jajajajajaja

-Hay que tomarse las cosas con humor. Tú sabes, las cosas de Cádi, Cádi. Igual que tengo un amigo que tiene mucha nariz y le llamamos el chato. Esa es la guasa gaditana; si tú no tienes un mote en Cádiz, no eres de Cádiz.

-Jajaja Eso es así. Un verdadero placer este ratito.

-Lo mismo digo.