South Series Festival 2023 en Cádiz: programación por días, horarios y venta de entradas

Comienza el South International Series Festival. El evento que se celebra en Cádiz del 6 al 12 de octubre reúne más de 60 producciones tanto nacionales como internacionales y pretende convertirse en una referencia para el sector. Esta primera edición, arranca este viernes 6 de octubre con la reproducción de 'Black Mirror (Mazey Day)', el capítulo de la afamada serie anglosajona que se ha rodado en Andalucía. También será el día de estreno de 'La ley del mar', con Luis Tosar y Blanca Portillo.

Entre las series más destacadas sobresalen además 'Entrevías', con José Coronado; 'Serrines. Madera de actor', con Antonio Resines; la israelí Carthago, la andaluza Grasa, la británica The Man Who Stole The Scream o la joya 'Peace peace now now'.

Es un festival de laboratorio, para la industria, y de alfombra roja, para el gran público. Ya han salido a la venta las entradas de las distintas secciones de programación para público.

Las entradas para series que se proyecten dentro de las secciones Oficial Ficción, No Ficción y Panorama tienen un precio de 4 euros. El acceso a las secciones 'Joyas' y 'En el sur' tienen entrada gratuita hasta completar aforo, reservando previamente en la web del festival.

Las personas desempleadas, jubiladas y estudiantes tendrán entrada gratuita que podrán solicitar en las taquillas físicas del festival. Para adquirirlas, deberán presentar documentación que acredite su situación personal y sólo se les permitirá solicitar una entrada por sesión. Todas las entradas se podrán reservar a través de la página web del festival, a través de este enlace.

Desde el 3 de octubre, se ubica en el palacio de Congresos de la capital gaditana la taquilla física, que estará operativa en horario de 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:30 horas. En esta taquilla física únicamente podrán solicitar su entrada personas desempleadas, jubiladas y estudiantes (universitarios, grados superiores y escuelas profesionales) siempre que acrediten debidamente su condición.

Programación del South International Series Festival

Viernes 6 de octubre

En el Sur

Black Mirror (Mazey Day). 18:00 - 19:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

La Ley del Mar. 21:00 - 22:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Sábado 7 de octubre

Panorama

Ser o no ser. 17:00 - 18:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Nolly. 18:00 - 19:00. Auditorio. Palacio de Congresos

En el Sur

548 Días: Captada por una secta. 18:30 - 19:30. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

Malaya, Operación Secreta. 19:15 - 20:30. Sala 4. Palacio de Congresos

Joyas, Sesión gratuita

Peace Peace Now Now. 20:00 - 21:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Entrevías. 21:00 - 22:30. Auditorio. Palacio de Congresos

Domingo 8 de octubre

Panorama

Atlántica. 13:00 - 14:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Panorama

Ololade. 16:00 - 17:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

Bretón, la mirada del diablo. 17:00 - 18:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Joyas, Sesión gratuita

Lola. 17:30 - 18:30. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Carthago. 18:00 - 20:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

Macarena. 19:00 - 20:00. Sala 4. Palacio de Congresos

En el Sur

Pobre Diablo. 20:00 - 21:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Galgos. 21:00 - 22:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Lunes 9 de octubre

Sección Oficial NoFicción

The Murdochs, Empire of Influence. 17:00 - 18:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Of Money and blood. 18:00 - 19:00. Auditorio. Palacio de Congresos

En el Sur

13 días. 18:30 - 19:30. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

Los Galindos, toda la verdad. 19:15 - 20:15. Sala 4. Palacio de Congresos

Joyas, Sesión gratuita

Halt and Catch Fire. 20:00 - 21:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Serrines, madera de actor. 21:00 - 22:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Martes 10 de octubre

Sección Oficial No Ficción

En Guardia. 17:00 - 18:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Power Play. 18:00 - 19:00. Auditorio. Palacio de Congresos

En el Sur

Desde el fondo. 18:30 - 19:30. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial NoFicción

El enigma Nadiuska. 19:30 - 20:30. Sala 4. Palacio de Congresos

Joyas, Sesión gratuita

Esterno Notte. 20:00 - 21:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Beguinas. 21:00 - 22:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Miércoles 11 de octubre

Sección Oficial No Ficción

The Chevaline Killings: finding the missing piece. 17:00 - 18:00. Sala 4. Palacio de Congresos

En el Sur

Grasa. 18:00 - 19:30. Sala 3. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Anima Gemella. 18:15 - 19:30. Auditorio. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

The Man Who Stole The Scream. 19:30 - 20:30. Sala 4. Palacio de Congresos

Joyas, Sesión gratuita

Sul. 20:00 - 21:00. Sala 3. Palacio de Congresos

Panorama

La Red Púrpura. 21:00 - 22:00. Auditorio. Palacio de Congresos

Jueves 12 de octubre

Joyas, Sesión gratuita

The Bear. 17:00 - 18:00. Sala 4. Palacio de Congresos

Sección Oficial Ficción

Monstruos. 18:00 - 19:30. Auditorio. Palacio de Congresos

Sección Oficial No Ficción

Sail GP, Los Gallos despegan. 19:30 - 20:30. Sala 4. Palacio de Congresos