La procesión civil «es una cosa mal hecha»

El pasado sábado tuvo lugar la sonada primera procesión civil en Cádiz. La Virgen de la Consolación recorría las calles de una concurrida ciudad tras salir del Palacio de Congresos, algo que generó revuelo en distintos ámbitos.

Por un lado, a nivel religioso, ya que el Consejo de Hermandades se posicionó en contra a través de un comunicado en el que expresaba que dicha procesión «no se corresponde con ningún acto de culto organizado, promovido ni respaldado por la Iglesia gaditana ni tampoco por las Hermandades y Cofradías que formamos parte de ella».

Y también en el plano político, puesto que Adelante Izquierda Gaditana, a través de su portavoz David de la Cruz, echó en cara al equipo de gobierno que el edificio situado entre la Plaza Sevilla y Plocia acogiera a la imagen «como si fuera un templo más de culto religioso en la ciudad cuando se trata de un edificio público».

Cuestionado por esta salida procesional, el prior del convento de Santo Domingo, Pascual Saturio, afirma no haber tenido conocimiento de esta circunstancia en ningún momento. Es más, debido a la vecindad del Palacio de Congresos y el convento, dice haber oído tambores mientras preparaban la novena de la virgen: «¿Pero qué pasa ahora?».

A los pocos minutos, le hicieron saber que era «una procesión que había organizado un señor particular». Su posición al respecto es clara: «Me parece que es una cosa mal hecha, porque además de pedir permiso a las autoridades civiles, está bien comunicarlo en el Obispado para no hacer cosas fuera de su lugar».

El prior se encontraba hoy en la presentación del cartel de la Virgen del Rosario, con presencia también del propio gobierno municipal y del Consejo de Hermandades. Desde el Ayuntamiento transmiten que no tienen declaraciones que hacer al respecto, mientras que Juan Carlos Jurado, presidente del Consejo, comenta que su postura no difiere de lo ya expresado en el comunicado.

