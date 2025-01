Polémica en torno a las oposiciones municipales: «Se ha favorecido a algunos y a otros no»

En el Ayuntamiento de Cádiz ha estallado una polémica por la falta de condiciones a la hora de hacer el examen en el proceso de selección de las siete plazas de auxiliar administrativo. Los aspirantes a esta oportunidad laboral han exigido al consistorio gaditano que se revisen las condiciones del examen, ya que «se favoreció a algunos y a otros no». Mediante un escrito, han aclarado que el día del examen, el pasado 22 de enero, el tribunal ofreció en cada aula diferentes opciones sobre cómo se realizaba el ejercicio. «Había una enorme diferencia entre una y otra. Y por ello, lo impugnamos basándonos en dos leyes».

Una de las afectadas, que prefiere mantener el anonimato, explica que «en mi aula (número 5), el tribunal se limitó a informarnos que teníamos diez minutos para leer las instrucciones del ejercicio y tras ello empezar el examen. En el escritorio del ordenador había un documento de cal, éste no estaba permitido que se abriera hasta que no comenzara la prueba. Las instrucciones eran algo confusas. Por ejemplo, en el punto número 16 se citaba lo siguiente « si necesita aclaración, por favor, pídala antes de iniciar el examen», pedimos esas aclaraciones, dado que al no poder abrir el documento del escritorio, no sabíamos en qué consistía el ejercicio. Sin embargo, el tribunal del aula 5 se limitó a repetir que volviéramos a leer el ejercicio«.

La aspirante a la plaza asegura que se tiene constancia que el tribunal sí permitió abrir la hoja de cal durante esos diez minutos previos. «Esos opositores pudieron, antes de realizar la prueba, comprobar con antelación en qué consistía el ejercicio que tenía que realizar y hacer todas las preguntas que quisieran en relación a él». Ese es el principal motivo por el que se denuncia, pues hay una evidente desigualdad de condiciones: «Fue considerablemente más fácil la prueba para los que tuvieron la oportunidad de abrir dicha hoja de cálculo».

Dos leyes para basarse en el incumplimiento

La denunciante asevera que se han basado «en nuestra legislación, concretamente el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, lo sucedido vulnera el artículo el artículo 5 que dice así: todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. La actuación de los empleados públicos debe perseguir la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y fundamentarse en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común«.

La opositora confirma que el documento escrito ya ha sido enviado y que, hasta el momento, no ha habido respuestas por parte del Ayuntamiento de Cádiz. «Nos hallamos ante un derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, lo que supone que el Tribunal del proceso selectivo debía de haber asegurado a los opositores una situación jurídica de igualdad en el acceso a la prueba, con la misma información, explicación, los mismos requisitos a la hora de leer las instrucciones, la apertura de la hoja de cal, independientemente del aula en que se encuentren, ya que lo ocurrido se puede considerar que los opositores de un aula tienen mayores facilidades para obtener la plaza que los opositores de otra aula«, insiste.

Otros de las leyes que se apoyan en el escrito es el art. 23.2 y también el derecho a la igualdad proclamado en el art.55 de la ley antes mencionada. «Basándome en la legislación puedo afirmar que ha habido una vulneración de la igualdad entre los participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más específica del derecho fundamental que reconoce el art. 23.2 CE». Por último, explica que por todo ello se ha tomado la decisión de solicitar la impugnación de la prueba de informática y consiguientemente a no considerarse válida la prueba realizada el día 22 de enero a las 17.00 horas en la Facultad de Empresariales.

De momento, sin respuestas por parte del Ayuntamiento

Este periódico se ha intentado poner en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz para aclarar la situación, pero, hasta el momento, no se ha conseguido ninguna respuesta al respecto.