El ministro Óscar Puente no admite preguntas en su visita exprés a Cádiz

Vino, vio y se marchó. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pasado las últimas horas en Cádiz pero no ha hecho demasiada ostentación de su significada palabrería. Puente acudía este jueves a una visita institucional a las obras de la nueva terminal de contenedores que se está haciendo en Cádiz y se limitaba escrupulosamente a ello. La veintena de periodistas que le esperaban para cubrir este acto pero también poder hacerle preguntas sobre otros asuntos de actualidad que son de su competencia, se quedaban con las ganas. Pronto se acercaba a ellos su jefe de prensa y advertía a los presentes: «sólo va a hablar de esto, no hay preguntas».

Y efectivamente, el ministro llegaba a la terminal acompañado de un gran séquito entre autoridades portuarias, locales, técnicos y demás representantes políticos, y tras un breve reconocimiento de la zona se dirigía a un atril colocado para la ocasión y leía su intervención. Al margen de esto solo se le pudo escuchar conversando con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez, quien hizo obviamente de anfitriona y le estuvo explicando algunos pormenores.

En su alocución, el ministro tampoco se salió del papel que tenía escrito y en el que hizo un desglose de las inversiones del Gobierno en la provincia de Cádiz, además de hablar de las bondades de la tierra y de la importancia de esta obra y otras tan demandadas ya históricamente. Este repaso lo hacía de manera detallada y puntillosa como queriendo dejar claro de dónde viene el dinero. Unas cantidades, todas, que, por cierto, proceden del erario público.

Tras sus palabras limitadas a la ocasión, Óscar Puente no daba declaraciones a la prensa y no se podía por tanto escuchar ninguna valoración suya como miembro del Gobierno ni como socialista de cualquier otro asunto de actualidad u otros temas relativos a Cádiz, donde sus visitas no son tan habituales. Sí lo hacía horas antes en las redes sociales afeando la actitud del PP de cara a la votación del decreto 'ómnibus', asegurando que los populares van «como pollos sin cabeza». Pero ni por este tema ni por otro hubo lugar. «Ya habla en Huelva», se decía a la prensa...

'Carga' en su paso por el Falla

Puente llegaba a Cádiz el miércoles y por la tarde participaba en una reunión del PSOE local. El ministro aprovechaba el acto para hacer nuevamente un férrea defensa de las políticas de Sánchez y de la llegada de María Jesús Montero a Andalucía.

Ya por la noche, acudía al Gran Teatro Falla para ver algo del Concurso de Agrupaciones del Carnaval. Estuvo una media hora acompañado en el palco por el alcalde de la capital gaditana y pudo escuchar alguna que otra copla 'cargante' sobre los políticos.

Tras esta experiencia, de nuevo elegía Twitter para hacer su valoración y destacaba el poder de libertad de expresión del Carnaval y de su gente. «Pero qué privilegio estar hoy en Cádiz y pisar por primera vez el Falla, y ver a sus chirigotas y a sus comparsas. Viva Cai!! Aquí no hay fango ni malos rollos. Solo libertad sin filtro». Una libertad que en Cádiz puede ser expresada, preguntada, contada y cantada.