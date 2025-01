El curioso día que una lancha quedó varada sobre el Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz

La imagen de una lancha a motor varada en unos de los carriles del Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz ha causado el estupor y divertidos comentarios entre lo conductores que cruzaron hace unos días el conocido como 'puente de la Pepa'.

«Ojú, quillo qué pedazo ola», exclama un usuario de Facebook mientras otro comentaba con sorna: «un gaditano aparca donde quiere... habrá que tener cuidado porque seguro que a partir de ahora el Ayuntamiento pinta de azul la zona para cobrar el aparcamiento».

El vídeo, que no dura ni un minuto, se ha hecho viral por el humor de los gaditanos y por lo poco habitual del incidente generó sonrisas entre los conductores que presenciaron la escena y que se ha compartido en redes como ha hecho Viajar en Cádiz.

No se trata de un tsunami

La imagen de un barco en tan inusual estampa no es producto de un tsunami ni una gran ola que propiciaran el desplazamiento de la lancha hasta la carretera. Tampoco se trata del rodaje de ninguna película. Todo parece indicar que un vehículo que circulaba por el puente en dirección a Puerto Real perdió una lancha que llevaba enganchada a un remolque, lo que provocó una auténtica «parada náutica» en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

El vehículo, cuyo conductor aparentemente no se percató de que la lancha no estaba completamente asegurada, se encontraba ascendiendo por la parte del puente donde la pendiente se hace más pronunciada. En ese momento, la lancha se soltó del remolque y comenzó a deslizarse por el asfalto, quedando completamente varada sobre la calzada en la zona del ascenso.

Los conductores que transitaban por el puente no podían evitar mirar la escena con incredulidad: una lancha, cuyo destino parecía ser el agua, quedó detenida en medio de la carretera, sin poder avanzar ni retroceder.

Afortunadamente, no hubo personas heridas aunque la presencia de la lancha, que parecía fuera de lugar en tan elevado punto, no dejó de generar carcajadas entre los conductores, que no dudaron en compartir fotos y vídeos del insólito suceso en las redes sociales. No todos los días se ve un barco atrapado en el asfalto... aunque en Cádiz todo puede suceder.

La embarcación ocupaba todo el carril derecho del Puente de la Constitución de 1812 de Cádiz

Aunque no es común encontrar lanchas varadas en los puentes, afortunadamente, el incidente se resolvió sin mayores inconvenientes y el conductor del vehículo (del que no se han revelado más detalles) se llevó una anécdota para recordar: el día en el que su lancha, lejos de navegar por el mar, decidió hacer una breve parada en pleno puente de Cádiz. Sin duda, una historia que pasará a formar parte de las curiosidades de la ciudad.