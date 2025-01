Carlos Herrera visita la taberna Las Banderas, en el corazón del barrio de La Viña

La Voz de Cádiz 13/07/2024

Carlos Herrera se deja ver en Cádiz, concretamente en la taberna Las Banderas de la capital gaditana. El comunicador lleva más de treinta y cinco años en el oficio del periodismo y, según ha confesado en más de una ocasión, siente pasión por la radio y por la gastronomía.

En esta ocasión el sevillano ha visitado el histórico local de la calle Virgen de las Penas, en La Palma. Ataviado con ropa informal, una gorra y sus características gafas, el reconocido periodista no pasó desapercibido para los clientes del local pero no tuvo inconveniente en dejarse fotografiar en una pose relajada.

Desconocemos las viandas que degustaron entrenadas papilas gustativas de Herrera en este rincón gastronómico y cultural recuperado hace unos años por los compañeros de profesión Fernando Pérez y Antonio Hernández Rodicio. Cabe recordar que el histórico local gaditano, que fue tienda y bar, llevaba 30 años cerrado.

Actualmente Las Banderas, reconvertida en taberna, «marca el rumbo a los navegantes de a pie que buscan en Cádiz la alegría, la hospitalidad y el arte de compartir».