Cambio de planes: la carpa del Carnaval de Cádiz 2025 se instalará junto a la estación de trenes

La carpa del Carnaval de Cádiz 2025se instalará finalmente junto a la estación de trenes y no en el Muelle Reina Victoria, tal y como anunció el propio Ayuntamiento gaditano hace apenas diez días. No obstante, el equipo de Gobierno ha dado un paso atrás y ha vuelto a apuntar hacia el suelo de Adif para la ubicación de este recinto, después de las protestas realizadas por los estibadores tras conocer que se pretendía emplazar dentro del propio puerto de Cádiz. Incluso amenazaron con llevar a cabo paros durante la semana de Carnaval como medida de protesta si la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz y el Consistorio no daban marcha atrás.

El propio alcalde, Bruno García, ha sido quien este viernes ha comunicado el cambio de planes. «No hemos venido a crear conflictos con la Autoridad Portuaria, y aunque nos ha propuesto como alternativa el Muelle Ciudad para instalar la carpa, no nos parece un sitio adecuado porque necesitamos que haya más distancia con la ciudad para molestar a los vecinos lo menos posible«.

Es por ello que se volverá a colocar frente a la estación de trenes. Concretamente, como ha apuntado el regidor, «al fondo de la muralla» y «dejando por delante un espacio para habilitar ahí la zona de ocio alternativo«, que también se había anunciado para el Muelle Reina Victoria, justo donde se celebran los conciertos de verano.

En ese escenario se desarrollará, en horario de 18,00 a 23,00 horas, una programación de DJ´s que se anunciará próximamente. «Durante los días de mayor afluencia de visitantes, como son el primer viernes, sábado y domingo y también el viernes y sábado del segundo fin de semana, este espacio contará con una programación con música de DJ´s y al que los jóvenes podrán acceder con su bebida y disfrutar del ocio de esa zona», informó la concejala delegada de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo, cuando compartió con los medios esa nueva zona joven que pretendía habilitar el Ayuntamiento en el Muelle Reina Victoria. Y ello, con la intención de trasladar a ese recinto a los jóvenes que hacen botellón.

Con respecto a las plazas de aparcamiento de zona naranja -reservadas principalmente para los vecinos del barrio de Santa María y aledaños- que se perderán con la instalación tanto de la carpa como del escenario, el alcalde ha apuntado que esos usuarios podrán estacionar sus vehículos en una zona verde que se va a habilitar en el recinto portuario. «Ya está hablado con la Autoridad Portuaria y con el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Santa María», ha añadido al respecto

