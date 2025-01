Cádiz dice no: rotundo rechazo a los viajes organizados que incentivan el botellón en Carnaval

Rotundo rechazo de la ciudad de Cádiz a los viajes a su Carnaval en los que el incentivo sea el consumo de alcohol y la práctica del botellón, desvirtuando así el verdadero sentido de la fiesta grande de la capital gaditana. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha defendido una declaración institucional en contra de esta práctica, tras una propuesta presentada por el grupo municipal popular y que, al tener también el respaldo del PSOE y de Adelante Izquierda Gaditana, se ha acordado darle forma de declaración institucional.

El secretario del Consistorio gaditano ha procedido a la lectura del texto rubricado por los tres grupos municipales y en el que, además de mostrar el «mayor rechazo» a la organización de ese tipo de viajes al Carnaval de Cádiz, se anuncia que se solicitará a esas empresas que los organizan a que no usen como reclamo «la entrega de botellas de alcohol y su consumo irresponsable como objetivo». Y asimismo, el Ayuntamiento va a poner en marcha «una campaña informativa» a distribuir tanto por redes sociales como a través de las oficinas de turismo en la que se ponga de manifiesto «las principales características de nuestra fiesta, el respeto y la convivencia y todos los atractivos del Carnaval, entre los que no se encuentra el turismo de borrachera y las iniciativas que las amparan«.

Y es que el Carnaval de Cádiz sufre desde hace ya muchos años el fenómeno del botellón en los días de fin de semana y muy especialmente en el primer sábado de Carnaval. E igualmente, desde hace muchos años también determinadas empresas de Andalucía vienen organizando viajes para los sábados de Carnaval en el que ofrecen como reclamo el consumo de alcohol. «El Carnaval es una fiesta de libertad donde, afortunadamente, la prohibición se prohibió hace muchos años, pero eso no es óbice para que nosotros, como Ayuntamiento, no instemos a todas esas empresas que organizan ese tipo de viajes a que no incentiven el consumo de alcohol o la práctica de botellón entre los jóvenes de Andalucía, sino el disfrute de esa esencia de nuestra fiesta que, como institución, debemos cuidar«. De ahí esta declaración institucional que respalda la Corporación municipal al completo.

Asimismo, en este alegato también se recuerda que el Consistorio gaditano consiguió desde 2009 quetres escenarios de la ciudad ocupados por esa práctica del botellón ofrecieran actuaciones de Carnaval -con las agrupaciones finalistas del COAC- en una jornada que tradicionalmente era aprovechada por esas agrupaciones para desplazarse a otras localidades de Andalucía, dejando la noche del sábado de Carnaval huérfana de coplas. No obstante, ese y otros intentos para que el sábado y, en general, todo el fin de semana tuviera un contenido genuino del Carnaval de Cádiz «no ha logrado que el fenómeno del botellón se haya diluido, como era deseable por todos los que amamos la fiesta grande de la ciudad».

Es por ello que el Ayuntamiento tiene intención de poner en marcha nuevas actividades e iniciativas para intentar lograr ese objetivo, empezando, como se ha puesto de manifiesto este jueves, con la petición expresa a las empresas que organizan esos viajes al Carnaval gaditano a que no usen el botellón como reclamo, e informar de ello también a las agencias de viaje y empresas de transporte de Andalucía para solicitarles que no colaboren con ellas. Y a ello se sumará una campaña informativa para potenciar los atractivos de la fiesta y hacer hincapié en la importancia del respeto y la convivencia durante esos días en la ciudad.