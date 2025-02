Bretón, la mirada del diablo conmociona en el South

Uno de los estrenos más esperados en esta primera edición del South Festival en la Sección Oficial de No Ficción era la serie documental sobre el caso del doble parricidio de José Bretón, que asesinó a sus dos hijos, Ruth y José. Los dos primeros capítulos de esta serie se estrenan este lunes en Canal Sur, emitiéndose el tercero y un coloquio el próximo 16 de octubre.

En primer lugar, se proyectó el primer capítulo en el que, a través de testimonios de especialistas en el caso, de pruebas y de reconstrucciones se reconstruye el caso. Quizás, lo más impactante es escuchar las palabras de Ruth Ortiz, madre de los niños y ex mujer de José Bretón, que no aparece en imagen por mantener su anonimato, pero sí que pone voz en un relato que resulta estremecedor.

Posteriormente, se celebró un coloquio con el productor, Pepe Flores, Jorge Molina, periodista de investigación e Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur.

Tomó primero la palabra Pepe Botella, que justificó la ausencia de José Ángel Bohollo, el director, por cuestiones de rodaje. Cordobés de nacimiento, sentía que tenía una deuda con la sociedad para contar esta historia. Sobre los orígenes de la idea, Botella cuenta que Bohollo «quiere hacer un relato lo más veraz posible y realista. Esto coincide con un interés de Canal Sur por relanzar las series documentales e integrarlas en la parrilla. Así que nos ponemos a trabajar, les ofrecemos el proyecto y aquí estamos y sin su ayuda, no podríamos haber sacado adelante este proyecto».

Isabel Cabrera habló del crecimiento del interés de la cadena pública «por tratar temas que se habían dado en Andalucía, haciendo un giro riguroso con especialistas, demostrando el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y viendo cómo podemos darle claves a la gente». La delegada adjunta de Canal Sur contó, además, que después de la emisión en televisión, los capítulos de Bretón, la mirada del diablo, estarán disponibles bajo demanda en la plataforma CanalSur Más.

Relato de la verdad

Si en algo coincidieron los tres participantes en este coloquio es en el respeto y en el trabajo por ofrecer un relato veraz huyendo de sensacionalismos. Jorge Molina insistió en que «el rigor y el respeto es norma de un periodista decente y de una emisora pública, y más después de entrevistar a Ruth Ortiz. Hemos marcado una línea de mucho respeto». Además, añadió que «es un trabajo que se ha hecho con mucha congoja, pero con mucha intensidad profesional para hacerlo bien».

Pepe Flores, además, se centró en comparar esta serie con el género true crime que tanto éxito está teniendo últimamente: «El director quería hacer un relato separándose de lo que hasta ahora en el género de true crime. En estas series, sobre todo norteamericanas, se incide mucho en el crimen, en el relato morboso de las cosas. Y aquí solo había un relato, que es el relato de la verdad».

Reconocieron que el testimonio de Ruth Ortiz es de lo más impactante de la serie. Molina aseguró que «esa capacidad de sobrevivir es admirable y también que ella quiera contar su historia y hacer sus alegatos. Todo lo que nos va contando es instructivo y es motivador. Es ejemplar». También reconocieron haber enviado una carta a prisión a José Bretón con algunas preguntas que nunca recibió respuesta. Lo que sí se podrá ver en imagen es el testimonio de un periodista que lo entrevistó con cámara oculta. Pepe Flores aseguró que la producción estaba preparada para no contar con su testimonio ni con el de Ruth, mientras que Isabel Cabrera cree que «la versión de Bretón no aporta nada. Este tipo de documentales tan delicados tienen que tener mucho cuidado quién lo hace y Bretón no suma».