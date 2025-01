Las algas siguen con su invasión en Cádiz

Ha sido un verano de algas y de medusas. Las medusas, en caso de que sigan picando, sólo la sufrirán ya las pocas personas que opten por darse un baño fuera de la temporada de playas. Pero las algas siguen a la vista de todos en pleno otoño. Y es que estas algas invasoras, una especie bautizada como 'Rugulopteryx okamurae', que procede de Asia y amenaza la pesca, el turismo y la biodiversidad en las costas de España en general y de Cádiz en particular, se han hecho fuerte estos días en la playa de Santa María del Mar de la capital gaditana.

Gusta hablar de perfumes, pero no de hedores. Y en la playa de Santa María lo que salía a la superficie estos días era hedor, un hedor palpable con el sentido del olfato desde la vecina plaza Asdrúbal. No es un tema que se escape de las preocupaciones y ocupaciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Ha sido un verano marcado por las algas. Y con respecto a su aumento, el alcalde de la ciudad, Bruno García, lo dejaba claro: «El alga invasora es un tema que debemos tener muy cuenta y que debemos atajar. Este año, de hecho, se ha dado una situación que ha provocado más y nos hemos visto obligados a la retirada de más de más de 340.000 kilos de algas de las playas de la ciudad de Cádiz. Es un problema, sí, pero no es algo que nosotros hayamos anunciado ahora o que estemos viendo ahora. Yo me separo de mi perfil de alcalde para decir que, como Partido Popular, lo hemos reclamado al Gobierno de España en estos últimos años en numerosas ocasiones».

Y es que el problema, que se ha convertido en algo serio durante el verano, ha provocado numerosas quejas y actuaciones.

La presencia de esta especie en el agua y en la orilla puede hacer que el baño resulte muy incómodo, generando rechazo por parte de los bañistas locales y visitantes. Esta alga, además, puede causar mal olor en la playa. Y los problemas también afectan al ámbito medioambiental, ya que el alga asiática es una especie invasora que puede alterar el ecosistema, desplazando a las especies marinas que viven o se alimentan en la zona.

La presencia de este tipo de alga supone un problema serio que las autoridades locales están intentando resolver. De momento, se han efectuado labores de limpieza durante varios días a la semana para evitar la acumulación de esta especie en varias zonas de la costa.

Y es que no es algo exclusivo de la capital, el problema afecta a todo el litoral. De hecho, Tarifa ha sido este verano uno de los municipios gaditanos más afectados por la incidencia de las algas invasoras y se han llegado a recoger más de 9.000 toneladas en sus 35 kilómetros de playa.

El origen

El alga fue detectada en 2016 en zonas del Estrecho de Gibraltar y desde entonces no ha dejado de expandirse en el litoral andaluz de Cádiz y Málaga y, en menor medida, de Huelva, Granada y Almería, así como en las costas marroquíes mediterráneas y atlánticas.

Según la 'Estrategia de control del alga Rugulopteryx okamurae', publicada por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en julio de 2022, la práctica totalidad de las costas peninsulares ofrecen condiciones apropiadas para la especie a excepción de las del Cantábrico.

La llegada del alga se considera no intencionada y está asociada a las aguas de lastre de los buques y navíos, y a los cultivos marinos, fundamentalmente de ostras, sin descartar otras vías como corrientes marinas superficiales o profundas.

Originalmente este alga procede de las costas de China, Corea, Japón, Taiwán y Filipinas. En su hábitat nativo, 'Rugulopteryx okamurae' se desarrolla en fondos rocosos, con poblaciones someras entre 0 y 7 metros de profundidad, llegando hasta los 35 metros.

En las poblaciones introducidas su rango batimétrico oscila desde cubetas de la misma playa a profundidades mayores de 50 metros en las poblaciones del Estrecho de Gibraltar.

El alga invasora fue incluida a finales del año2020 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, regulado por el Real Decreto 630/2013.

También con fecha de 13 de julio de 2022 fue incluida en la Lista de Especies Exóticas invasoras preocupantes para la Unión Europea, por lo que su gestión queda regulada por el Reglamento (UE) Nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/145 de la Comisión, de 4 de febrero de 2016. Es una amenaza y se actúa en consecuencia.