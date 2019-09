Actualizado 16/09/2019 a las 13:19

Juan Ignacio Blanco, uno de los personajes más enigmáticos del caso Alcàsser, en el que fueron asesinadas las adolescentes Miriam García, Toñi Gómez y Diserée Hernández, falleció este verano llevándose consigo uno de los secretos mejor guardados del suceso: unas supuestas cintas que, según el investigador, despejaban varias de las incógnitas del triple crimen que sacudió la España de los 90.

Este domingo, «Cuarto Milenio» entrevistó a la viuda del periodista, Carmen Albert del Castillo quien, durante una larga conversación con Carmen Porter, reveló que el esfuerzo de Blanco en la investigación de los asesinatos «no mereció la pena». «Lo que él quería realmente era encontrar a los asesinos de las niñas», comienza su viuda. «Él siempre decía que, aunque sufrimos mucho, merecía todo la pena si había conseguido salvar aunque fuera solo a una niña». Carmen Albert asegura que la exposición mediática de su marido le supuso «vivir con estrecheces económicas y perder su profesión». La viuda afirma, además, que su marido enfermó a causa del estrés generado por el caso alicantino.

Carmen Albert lamenta, además, que todo el trabajo previo a Alcàsser realizado por Juan Ignacio Blanco cayera en el olvido. «Su nombre quedó manchado. Él ha tenido una temporada muy triste, todo ese sufrimiento a lo largo de los años fue lo que le llevó a enfermar, estoy convencida», reitera la viuda. «Tras lo ocurrido, dedicó su tiempo a crear una enciclopedia sobre crímenes y criminales y, gracias a eso, salió un poco de aquí».

Las declaraciones más contundentes de Carmen Albert fueron, sin duda, en referencia a las amenazas sufridas en los últimos años. «Nos intentaron echar una vez de la carretera, fue muy desagradable. En el buzón hemos recibido amenazas», afirmó la viuda de Blanco. Sobre la cinta, Carmen Albert aseguró no conocer los detalles del polémico documento audiovisual. «Éramos una pareja de las antiguas. Separábamos muchísimo nuestra vida en común de su trabajo. No sé si quedó con una copia. Ni me lo dijo, ni yo quería saberlo», concluyó.

El criminólogo, según comentó en el late show de Pepe Navarro «Esta noche cruzamos el Mississippi», creía que el triple asesinato tenía que ver con la existencia de una organización dedicada a la grabación de cintas «snuff» (breves grabaciones de crímenes reales como asesinatos o torturas). Los integrantes de este tipo de grupos criminales supuestamente pagaban elevadas sumas de dinero a cambio de matar a las personas que aparecían en esos videos.

El enigma de la cinta

«El caso Alcàsser», la serie documental de Netflix que volvió a poner de actualidad el crimen, consiguió hablar con Juan Ignacio Blanco en diciembre de 2017. El periodista ratificó su versión y ofreció detalles sobre su estrecha colaboración junto a Fernando García, padre de Miriam, a la hora de intentar esclarecer los verdaderos motivos del triple asesinato.

«Se produjo una llamada cercana a la medianoche, sobre las once de la noche, una hora que no es normal para que suene el teléfono. De pronto, cuelga Fernando el teléfono y me dice que me vista, que tenemos que salir. Le ha llamado el párroco (del pueblo) porque tiene una cosa que entregarle», relata el periodista en «El caso Alcàsser». «Fernando entró solo (a la iglesia) porque es lo que le dijo el párroco que quería, y salió con un sobre en el cual había una cinta de video. En la primera parte (del filme) aparecen dos de las niñas, Miriam y Desiré, en dos camillas», dijo Blanco al respecto. El documento gráfico, sin embargo, fue el secreto mejor guardado de Blanco hasta el final de sus días.