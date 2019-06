Actualizado 21/06/2019 a las 01:52

«Supervivientes» ya ha alcanzado su ecuador y cada vez son menos los aspirantes que quedan en Honduras. Este jueves, el «reality show» de Telecinco acogió su novena gala, que terminó con Mónica Hoyos aislada en el barco varado junto a Mahi Masegosa y Chelo García-Cortés. Aunque fue un espejismo, pues al final de la noche la aspirante fue readmitida en la Palapa después de ser la concursante más votada de entre las tres aspirantes.

Y es que el abandono de Violeta Mangriñán el pasado martes desembocó en una decisión sin muchos precedentes en la historia del formato. Esta semana no habría expulsión, sino todo lo contrario: una de las aspirantes condenadas al aislamiento se reincorporaría al grupo, como anunció el presentador Jorge Javier Vázquez. La afortunada fue Mónica, que regresó con sus compañeros apenas una hora después de haberles abandonado.

La noche, más allá de ello, estuvo marcada por la controversia y el infortunio. Según comenzó la gala, el presentador comunicó a la audiencia que Dakota Tárraga sería aislada de la convivencia junto al resto de sus compañeros, después de que presuntamente hubiera agredido a Colate antes de la velada. «Yo no he hecho nada», repetía una y otra vez la joven, mientras la organización de «Supervivientes» revisaba las imágenes.

El accidente de Colate

Entretanto, el grupo realizó la primera prueba de la noche: el juego de recompensa, donde lucharon por conseguir unos bocadillos gigantes de calamares. Para ello, debían conseguir completar un recorrido con una rueda gigante, aunque un incidente hizo enmudecer al grupo y a la audiencia. La rueda se venció hacia un lado y cayó sobre Colate y Fabio Colloricchio. El segundo se dislocó el hombro, mientras que el exmarido de Paulina Rubio fue aplastado por el objeto con rotundidad.

Sus compañeros lograron levantar la rueda, pero Colate, con un fuerte dolor en las costillas, fue evacuado de Cayos Cochinos y trasladado a un hospital. La incertidumbre entre los aspirantes era tremenda, aunque Lara Álvarez, copresentadora del formato, trató de tranquilizarles. «No os preocupéis, ni vosotros ni sus familiares. Colate está bien, aunque está siendo trasladado a un hospital para que le hagan pruebas», afirmó, al tiempo que el programa anunció que Fabio era el aspirante con menos votos para salir de la isla y que por tanto, continuaría en «Supervivientes».

Tras ello, Dakota regresó a la Palapa y el formato revisó las imágenes de su presunta agresión a Colate. El vídeo mostrado por el concurso mostró los orígenes de una discusión que la joven había tenido con el hermano de Samantha Vallejo-Nágera y con Albert Álvarez a cuenta de un pescado. «Después de ver las imágenes, el programa entiende que la agresión no ha sido tal. Sí que ha habido un forcejeo, pero no lo suficiente», espetó el presentador, antes de readmitir a la concursante.

Dakota, de nuevo salvada... y Omar, otra vez líder

Instantes después, llegó el momento decisivo entre Dakota y Mónica Hoyos, pues solo una de las dos podría seguir en «Supervivientes». La moneda cayó de lado de la primera, por lo que Mónica fue enviada junto a Chelo y Mahi. Entre lágrimas, se despidió de sus compañeros. «He querido demostrar que no hace falta insultar ni faltar al respeto para para estar en televisión ni en "realities"», aseveró, emocionada.

Tras ello, llegó el momento de la prueba de líder, que volvió a ganar Omar Montes. El cantante, así las cosas, sería inmune una semana más. En España, por su parte, Oto Vans, el expulsado de la pasada semana, visitó el plató y recordó su paso por la isla.

Para finalizar la noche, tuvieron lugar las nominaciones. El grupo decidió subir a la palestra a Colate, pese a su lesión, y a Fabio, mientras que Omar, el líder, nominó a Dakota. «Mi corazón no me deja nominar ni a Albert ni a Isabel, por lo que no puedo hacer otra cosa», sentenció, cerrando así una nueva velada de «Supervivientes», que terminó con Colate, Fabio y Dakota en el disparadero.