Actualizado 22/01/2019 a las 21:24

Le ha costado el récord de permanencia en el concurso y casi dos años, pero por fin, tras 168 tardes en antena, el biólogo asturiano Fran González se ha hecho con el premio final de «Pasapalabra». 1.542.000 euros, ni más ni menos, se ha llevado el reconocido concursante en la tarde de este martes, al acertar las 25 preguntas de «El Rosco» del programa que presenta Christian Gálvez en Telecinco.

Tal y como confirman desde la cadena, el montante total que se ha llevado Fran es el tercer bote más alto de la historia de «Pasapalabra» en los doce años que lleva el programa en el primer canal de Mediaset. Lo cierto es que el premio se le ha resistido mucho, pero después de tanto insistir el asturiano se lo ha conseguido llevar.

Lo ha hecho después de acertar la última palabra: «Renard». «Apellido del ingeniero francés que, junto a Arthur C. Krebs, construyó el dirigible militar “La France” en 1884», le preguntó Gálvez, cuando a Fran solo le quedaba esa letra y le restaban 18 segundos. Antes de contestar, bromeó: «Con el dinero, aprovecharía para conocer las grandes capitales europeas, que no conozco: Leganés, Alcorcón, Móstoles...». Pero tras su acierto, el aspirante estalló de júbilo. «¡No me lo creo!», gritaba emocionado.

El concursante se había quedado a una sola letra de llevarse el bote en quince ocasiones anteriores, aunque esta vez no falló y se alzó con el premio final, coronándose como uno de los mejores concursantes en la longeva historia del concurso. Junto a él en plató, estuvieron la periodista Pilar Cernuda y el presentador Boris Izaguirre, que le dieron suerte en su asalto a «El Rosco» de «Pasapalabra».

Fran seguirá en «Pasapalabra»

Pese a haberse llevado el premio final, la historia de Fran no terminará todavía en «Pasapalabra». El programa estrenará este mismo miércoles una serie de ediciones especiales bajo el título «Academia de Pasapalabra», en la que participarán dieciséis de los concursantes más exitosos de la historia del formato. Junto a Fran, concurrirán otros aspirantes célebres como David Leo, Antonio Ruiz, Paz Herrera o Julio Escartín, entre otros, que competirán por un bote final de 100.000 euros.

Además, el programa condecorará a cada uno de ellos con una letra, emulando a la Real Academia de la Lengua, que entrega sillones nombrados con letras a sus académicos. Un duro escollo para «¡Boom!» en las tardes de Antena 3, que obligará al espacio de Juanra Bonet a confiar más aún en «Los Lobos» en la lucha por el liderazgo de la franja horaria.