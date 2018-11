Actualizado 22/11/2018 a las 00:31

«Lo siguiente», el programa que Raquel Sánchez Silva presenta en Televisión Española, celebró este miércoles una nueva entrega. Con la Gala 9 de «Operación Triunfo» como telón de fondo, el espacio conectó con la Academia y con Noemí Galera, para conocer sus impresiones de cara a la velada.

En un momento de la entrevista, Sánchez Silva preguntó a la directora de la Academia de «Operación Triunfo» acerca de si las «broncas» que ha echado a los concursantes en estas últimas semanas han servido para que dieran un paso al frente en la pasada gala, de la que salió favorita Sabela. «Se han unido varios factores. Hubo un toque de atención, pero también es importante el trabajo exhaustivo. Son muy trabajadores. Además, las canciones de la semana les fueron mejor. No todo cae en mi bronca. En cualquier caso, fue la mejor gala de la edición», expresó Galera.

En ese punto, la presentadora le preguntó por toda la controversia generada alrededor de «OT 2018». «¿Cómo te afecta ir de susto en susto? Ahora la canción en catalán... es un poco rollo», opinó Sánchez Silva. «¿No te cansa?», le preguntó.

Como es habitual en ella, Galera no se mordió la lengua. «La verdad es que me agota bastante. Alguna vez con mis compañeros lo he comentado. Esta edición está siendo especialmente intensa y agotadora», comenzó diciendo, antes de ir más allá. «Me da rabia, porque me da la sensación de que no estoy disfrutando del programa, que ya sabéis que me tiene enamorada. Queda menos de un mes para acabar y me da rabia por eso. Porque cuando no hay una polémica hay otra y perdemos un poco el foco de lo que realmente importa, que son los participantes, los concursantes», lamentó la directora de la Academia de «OT 2018».

Tras ello, Galera aplaudió que la Gala 9 sea la última en la que vaya a haber un favorito que se libre automáticamente de la nominación. «Este año cada semana salía un favorito diferente. Me tiene un poco despistada. Agradezco que esta semana sea el último, y ver realmente, cuando la gente pueda votar a todos los concursantes ,ver a ver quiénes son los más apoyados. Y también es una manera de no protegerlos tanto. Tú puedes haber cantado mal y salir favorito, y por ello alguien que haya cantado bien caiga dentro de las nominaciones, y da rabia también, pero bueno, son las normas y hay que respetarlas», rubricó Galera.

Ante sus duras declaraciones, Sánchez Silva le trasladó su apoyo. «Si te sirve de algo nosotros somos muy fans de “Operación Triunfo”. Y yo especialmente soy muy fan tuya... y lo estás haciendo muy bien», le dijo a Galera, que agradeció el gesto.