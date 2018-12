Actualizado 29/12/2018 a las 16:48

«MasterChef Junior» vivió el pasado domingo una nueva gala muy emocionante y divertida, pero también triste porque, tal y como establecen las reglas del programa, hubo expulsados. Carlota, Unai y Ferrán tuvieron que despedirse de las cocinas.

Los tres niños, acompañados de Eva González, se fueron, sin embargo, con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que su despedida estuvo cargada de regalos para celebrar la Navidad, tal y como se merecen los pequeños aspirantes.

Precisamente, los regalos han sido objeto de polémica en Twitter, donde la secretaría de Igualdad del PSOE de Madrid cargó contra el programa: «Señores de Master Chef Junior, ayer en su programa regalaron a los niños una tableta y un móvil. Y, a la niña, una muñeca. Lo de fomentar la igualdad... ya si eso otro día».

La acusación gratuita no gustó nada al programa, que no dudó en responder de manera muy contundente: «Los regalos que El Corte Inglés entrega a los aspirantes se eligen de una lista que hacen los propios niños con sus padres, como es este caso. ¿Debimos 'castigar' a Carlota con otra cosa? Lo de preguntar antes de atacar y acusar... ya si eso otro día»

Los regalos que @elcorteingles entrega a los aspirantes se eligen de una lista que hacen los propios niños con sus padres, como es este caso. ¿Debimos "castigar" a @carlotamcj6 con otra cosa?

Lo de preguntar antes de atacar y acusar... ya si eso otro día — MasterChef (@MasterChef_es) 28 de diciembre de 2018

Sin embargo, parece que la respuesta no gustó a todos. Ya que algunos tuiteros, como Lorena Morales, secretaria de igualdad del PSOE de Madrid, continuó: «Que ya sabemos que los regalos los eligieron los niños! Y? Ah, claro, olvidamos que vivimos en una sociedad igualitaria, que no bombardea a las niñas para que elijan juguetes asociados a su papel de ángel del hogar! O mejor, nos repetís lo del instinto maternal...»

Qué ya sabemos que los regalos los eligieron los niñxs! Y🤷?Ah, claro, olvidamos que vivimos en una sociedad igualitaria, que no bombardea a las niñas para que elijan juguetes asociados a su papel de ángel del hogar! O mejor, nos repetís lo del instinto maternal... #ModoIroníaOn — Lorena Morales (@Lorenamp82) 27 de diciembre de 2018

José de Isasa, Director de Comunicación de Shine Iberia, la productora de «MasterChef», contestó a Lorena Morales y le recordó que «desde Shine Iberia y Master Chef» están «muy orgullosos de defender y educar en igualdad». De hecho, recordó cómo hace dos años, el programa sancionó a Víctor, que por entonces tenía 12 años, cuando aseguró: «Las chicas ya sabéis limpiar genéticamente».

«Acusarnos de machismo por atender la petición de una niña no es de recibo», asegura José de Isasa. «Esta es la sexta edición de 'MasterChef Junior'. Por el programa antes han salido 78 niños y es la primera vez que una niña pide una muñeca y se la entregamos. ¡1 de 78! Preguntemos antes de atacar y sobre todo, no culpemos a alguien que defiende lo mismo que vosotras de algo que no merece ser atacado. Y por último, no perdáis la perspectiva: es un regalo para una niña que le hacía ilusión tener una muñeca», recuerda el responsable.