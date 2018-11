Actualizado 12/11/2018 a las 09:31

La última emisión de «MasterChef Celebrity» tenía como objetivo escoger a los cuatro rostros que lucharán en la semifinal del talent culinario de TVE. Mario Vaquerizo, Antonia Dell'Atte, Paz Vega y Ona Carbonell lograron clasificarse en una noche que dejó a Boris Izaguirre sin el codiciado delantal. Este último programa contó además con un momento inédito nunca visto en la historia de MasterChef: un concursante, Santiago Segura, regresaba a las cocinas para repetir el plato que le había costado la eliminación. Aunque su elaboración no servía de nada a efectos del concurso (el director de cine fue eliminado en el programa anterior), sí le sirvió para resarcirse y demostrarse a sí mismo que podía conseguir el difícil postre que días antes le había supuesto la expulsión, toda una lección de perseverancia por parte del cineasta.

El programa contó, además, con uno de los momentos preferidos por la audiencia: la visita de los familiares y amigos de los concursantes al programa de TVE. Allí acudieron Alaska y los padres de Mario Vaquerizo, los padres y el novio de Ona Carbonell, la hermana y amigos de Antonia Dell'Atte, el padre y el marido de Boris Izaguirre y el marido e hijos de la actriz Paz Vega. Antes de aquello, no obstante, los concursantes vivieron otro emotivo momento al recibir cartas de sus seres queridos. El primer momentazo de la noche llegó con la carta recibida por Antonia, que firmaba su hijo Clemente: «Mamá, tú eres todo y eres una. Eres una roca sólida que jamás podrán mover por más que lo intenten», decía el inicio de la misiva. La modelo no pudo contener las lágrimas y no evitó la pulla a su exmarido: «He sido madre, padre, amiga... (Clemente) es un chico que sabe que en la vida hay que luchar, que ha querido a un padre que nunca ha estado presente y ha perdonado siempre. Estoy muy orgullosa de él. Le he enseñado de pequeño a saber querer a las mujeres para que sea un gran hombre», dijo emocionada.

La rabieta de Boris Izaguirre

El siguiente momentazo del concurso fue el protagonizado por Boris Izaguirre, ya fuera de las cocinas de Televisión Española. El escritor protagonizó en la prueba de eliminación uno de los momentos más bochornosos del programa debido a su tremendo enfado al no lograr que la báscula funcionara. «¡No entiendo nada! ¡Este peso no funciona! ¡Me voy de aquí!», espetó el periodista completamente fuera de sus casillas. Los nervios desequilibraron a un ya descentrado Boris que en ningún momento tomó las riendas de la prueba. «Está enfadado como un niño pequeño», dijo Jordi Cruz a Pepe mientras el showman intentaba que el peso funcionara. «Mantén la calma» le pedía Samantha. Completamente fuera de sus casillas, Boris Izaguirre pasó a los golpes. «¡No sirve el peso!», gritó ante una sorprendida Samantha. Su descontrol continuó durante el resto de la prueba y el desenlace fue fatal para el concursante, ya fuera de las cocinas.