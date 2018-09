Actualizado 01/10/2018 a las 01:32

Este domingo TVE emitió el cuarto programa de la tercera temporada de «MasterChef Celebrity», la versión del programa gastronómico protagonizado por famosos. En este nueva entrega, el chef Roberto Ruiz fue el encargado de dirigir la primera prueba de la noche, en la cual los aspirantes deberán probar sus destrezas cocinando por parejas y en relevos recetas mexicanas.

La primera prueba, a priori sencilla, se complicó más de la cuenta para algunos concursantes. El actor Iván Massagué se lió con los ingredientes y apuró el tiempo al máximo para concluir su plato, por lo que descuidó algunos aspectos básicos del cocinado. Samantha Vallejo-Nágera, una de los tres jueces junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, se enfadó con Massagué por cocinar de una forma poco higiénica, hasta el punto de negarse a probar su receta: «Es una cerdada, lo habéis cocinado sin higiene». Las ganadoras de la prueba fueron Paz Vega y Ona Carbenall, que se convirtieron así en las capitanas de su equipo para el siguiente reto.

Para la prueba de exteriores las cocinas de «MasterChef Celebrity» se trasladaron a León, templo gastronómico, monumental y cultural, que ostenta la Capitalidad Gastronómica 2018. Frente a la catedral de la ciudad castellana, que tardó dos siglos en construirse, el jurado puso a prueba el talento de los aspirantes a cocineros. Los chefs del restaurante Cocinandos Yolanda León y Juanjo Pérez diseñaron un menú de cuatro platos con algunos de los mejores productos de la región como la cecina, las cerezas, el solomillo de ternera o la leche de oveja, avalados por Tierra de Sabor. Divididos en dos equipos cocinaron para sesenta expertos catadores de los productos de la tierra.

Los famosos tuvieron que preparar un entrante de alcachofas rellenas de cecina, su jugo y crema de encurtidos, un primer plato de sopa de castañas con foie de pato y hojas de otoño, un segundo de solomillo de vacuno sobre arroz de cereza del Bierzo y yogur picante y un postre llamado Vía láctea compuesto con leche frita, dulce de leche y otros lácteos. La prueba transcurrió entre apasionantes escenas de alta tensión, conatos de incendio y más imprevistos.

Durante el cocinado saltaron chispas entre algunos compañeros. Especialmente agrio fue el enfrentamiento entre Carmen Lomana y Antonia dell'Atte, que no se mordieron la lengua para decir lo que pensaban la una de la otra. «Me tienes harta, me tienes hasta las narices», decía una, a lo que la otra respondía diciendo «eres una cursi una hortera». Un rato después, cuando ya se habían calmado las cosas Antonia dijo que su compañera la había «ofendido». Pese a estas disputas internas su equipo, el rojo, ganó la prueba.

No obstante, ninguno de los dos equipos fue capaz de terminar su menú en el tiempo establecido, y los comensales estuvieron un buen rato sentados esperando su comida. Una vez recibidos los platos, sus opiniones no fueron muy apasionados: «Visualmente este plato está para devolver, no apetece mucho comerlo», le dijo una comensal a Samantha.

Por último, en la prueba de eliminación tuvieron que cocinar dos platos en 75 minutos, uno salado y otro dulce, utilizando únicamente latas. Bajo la Caja Misteriosa encontraron ochenta latas sin etiquetar, que tuvieron que abrir una por una para descubrir su contenido. A estas alturas del programa, aparecieron por allí para dar ánimo a los concursantes los omnipresentes Javier Ambrossi y Javier Calvo, directores de cine y teatro.

Los invitados saludaron a todos los cocineros y se demoraron un buen rato charlando con Boris Izaguirre. Este les dijo que iba a cocinar dos platos, y uno se iba a llamar «Javi frío» y el otro «Javi caliente». La conversación fue poco a poco subiendo de tono, hasta que Ambrossi le preguntó al venezolano si podía besarle, e Izaguirre rápidamente le ofreció los morros. Acto seguido, también Calvo besuqueó al cocinero. «Es un elemento que también habría que tener en cuenta en un buen cocinado: un buen beso», comentó Izaguirre.

Al final de la prueba los jueces se mostraron satisfechos. «Se nota que semana a semana vais asimilando nuestros consejos», les felicitó Pepe, «hemos visto un cocinado limpio y digno de "MasterChef"». De entre los seis concursantes, Jordi Cruz destacó el trabajo de Boris, Ona y Santiago, por lo que quedaron salvados. El expulsado estaba entre Jaime e Iván, y finalmente fue este último el que debió abandonar los fogones del programa.