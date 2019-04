La madre de Aída Nízar revela el verdadero motivo de su ingreso hospitalario

Actualizado 02/04/2019 a las 14:14

Después de explotar todas las polémicas habidas y por haber en España –y también en Italia–, Aída Nízar cruzó el charco para probar fortuna en un reality chileno.

La televisiva, actual concursante del programa «Resistiré», una suerte de Gran Hermano de Chile, hizo de las suyas nada más llegar al concurso, soltando perlas como esta: «Todas vais a llegar a la edad de cuarenta y tres, y a ver si llegas tan buena como estoy yo, cielita. Porque si con veinte aparentas cincuenta, figúrate». Haciendo amigos.

Sin embargo, ahora copa los titulares por una cuestión muy diferente, y es que después de realizar una prueba en el reality se empezó a encontrar mal tras introducir la cabeza en un cubo con agua e intentar aguantar el máximo tiempo posible.

«Aída quedó tremendamente afectada, se habría descompensado y está internada en el hospital en la Unidad de Cuidados Intermedios tras sufrir un infarto», aseguró uno de los colaboradores del programa 'Intrusos de La Red'.

Aunque muchos medios han afirmado que Nízar ha sufrido un infarto, su madre, Mari Ángeles Delgado, lo ha desmentido tajantemente: «Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta», reveló su madre a 'El Confidencial'.