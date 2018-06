Las inquietantes palabras de una policía sobre la pedofilia en Internet

Actualizado 25/06/2018 a las 23:07

«Hora Punta», el programa que presenta diariamente Javier Cárdenas en TVE, dedicó la noche del lunes a entrevistar a la inspectora de policía Silvia Barerra, que acaba de publicar un libro de memorias titulado «Instinto y pólvora».

Barrera, que se ha especializado en la persecución de ciberdelitos, cuenta en su libro cómo es el día a día de una inspectora de policía y las muchas aventuras que pasa a lo largo de su carrera. Barrera no ha querido callarse nada al escribir, y confiesa en las páginas de sus memorias que se orinó encima la primera vez que tuvo que recurrir a su arma reglamentaria.

«Yo llevaba solamente tres meses de prácticas en la policía la primera vez que me vi en una situación en la que tienes que elegir entre tu vida y la de otra persona», explicó la agente, «fue en una reyerta en una discoteca y yo me había quedado a vigilar que no entrase nadie. Entonces llegaron unos Mercedes con unos tipos de 2 metros e intentaron entrar, uno tenía algo en el bolsillo y yo decidí sacar el arma, aunque no tuve que utilizarla finalmente».

Acto seguido, Cárdenas se interesó por sus investigaciones relacionadas con la pedofilia. «Es más normal de lo que pensamos que haya profesores, gente de cualquier profesión, creando perfiles falsos en Internet para seducir a niñas pequeñas», contó Barrera. «Realmente es increíble, es gente adicta al mal», se escandalizó Cárdenas. «Los ciberacosadores son capaces de dejar a sus hijos en la cama y luego cometer el delito. Son muy cobardes. Nunca me confesaron por qué lo hacían», puntualizó Barrera.

Entre otras batallitas, Barrera contó cómo habían logrado detener a un joven que subió a Youtube conduciendo su coche desde el asiento del copiloto. «Vimos muchas veces el vídeo, buscando cualquier señal, pero nos era muy difícil», recordó, «al final, gracias a la ayuda ciudadana, en dos días pudimos detener al que había hecho esta imprudencia y había puesto en peligro la vida de otros, pues en el vídeo sale adelantando a varios camiones».