La increíble historia del hombre con más suerte del mundo

Actualizado 27/06/2018 a las 23:28

Javier Cárdenas presenta diariamente en TVE un espacio de entrevistas en el que tienen lugar los temas más variopintos. En «Hora Punta», Cárdenas se dispone a disolver casos de todo tipo, siempre en busca de historias atractivas para el público y con su punto de morbo.

Tras un truco del famoso mago español Anthony Blake, Cárdenas dio paso a la primera entrevista de la noche. Guillem Ponsá fue una de las muchísimas personas que en España se quedó sin casa durante la crisis pese a tener cualificación profesional y una larga experiencia como trabajador. Llegado un determinado momento las cosas vinieron mal dadas y Guillem acabó viviendo en la calle: «He pasado más miedo en la calle que en el monte entre jabalíes».

Su periplo como vagabundo fue largo y duro, pero gracias a una ONG barcelonesa consiguió salir del bache y, en la actualidad, vive en un piso social junto a un voluntario de la organización: «Aunque no lo parezca, sigue habiendo gente buena por el mundo». Para refrendar su punto de vista llegó al plató Manel Garcés, un barcelonés de 60 años que vivió durante más de una década en la calle debido a su adicción al alcohol: « A los 18 años ya estaba enganchado al alcohol. Ahora me he rehabilitado por completo».

Acto seguido Cárdenas presentó a un hombre con una larga y extravagante historia que contar. Su nombre era Luis Washington, y su vida está repleta de acontecimientos extraordinarios. Luis es un percusionista de 67 años que «ha visto la muerte de cerca, pues una bala me atravesó la mandíbula por estar en el lugar y en el momento equivocado». Poco después le tocó una millonada en la lotería, pero no era la primera vez que le sonreía la suerte, pues unos años antes, en el 81, le había tocado algo de dinero.

Con pocos años perdió dos dedos en su Uruguay natal cuando trabajaba en una fábrica de bancos. «Pero aquello no me quitó las ganas de seguir tocando en la orquesta», aseguró Luis, que había tocado junto a Beret y otros grandes de la música. Al final de uno de sus conciertos, por error, un hombre le dispara con una escopeta recortada en la boca. «Yo pensé que me habían matado, porque fue una explosión que no te haces ni idea».

Pocos meses después, y una vez más por casualidad, le compró a su vecina varios números de la lotería y de nuevo tuvo suerte: 120.000 euros le tocaron al uruguayo. «Mi vida son altibajos: cuando me paso algo malo, poco después suele pasarme algo positivo», concluyó Luis.