Actualizado 29/08/2019 a las 14:22

No es la primera vez que un periodista se ve intimidado al cubrir una información para televisión. En este caso fue Clara Murillo, de «Espejo Público» quien este miércoles recibió amenazas con un arma blanca mientras cubría una noticia sobre los cortes de luz que sufre el barrio de Almanjayar, en Granada. El enclave, tal y como reveló la informadora, se está viendo afectado en los últimos días por la ingente cantidad de plantaciones de marihuana, que demandan gran cantidad de energía y limitan el consumo eléctrico.

Para completar su información, Clara Murillo no dudó en preguntar a un vecino de la zona por la situación que se vive en el barrio. El ciudadano, lejos de querer entrar en detalles, acusó al Ayuntamiento de Granada de los cortes de luz. Murillo, no contenta con esta versión, manifestó su interés en recoger más testimonios para conocer nuevos detalles. En ese momento, el entrevistado no dudó en sacar un cuchillo y amenazar a la joven para que apagara la cámara. «O grabas, o te pego una puñalada», dice en reiteradas ocasiones.

Aquí puedes ver el vídeo:

Tras lo ocurrido, la reportera acudió a «Espejo Público» para narrar el suceso. «Lo primero con lo que nos encontramos es con un olor tremendo a marihuana. Sabemos que la marihuana requiere un consumo de luz elevado y relacionamos los cortes con ello. Como se puede ver en las imágenes, cuando pregunto qué sucede con el tema de la luz, el hombre dice que los cortes son por culpa del Ayuntamiento». Como explicó Murillo, «el vecino se puso agresivo» y mostró varias armas al equipo del programa. «Primero mostró una navaja y después otros cuchillos», explicó la trabajadora de Antena 3.