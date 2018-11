Enfermedad, sexo y familia: las confesiones más íntimas de Terelu Campos

Actualizado 10/11/2018 a las 16:14

Hijas de una de las grandes comunicadoras de nuestro país, la fama las ha acompañado desde niñas y el destino les ha deparado éxitos laborales, amor y reconocimientos, pero también duros momentos que, afortunadamente, las dos hermanas y su madre han podido superar. Terelu y Carmen, hijas de María Teresa Campos, fueron las invitadas de Bertín Osborne en último programa de «Mi casa es la vuestra».

En sus últimas horas de estancia en la casa marbellí, Antonia Dell’Atte y su hijo Clemente disfrutaron de un desayuno previo a la llegada de Anna Rita, hermana de la exmodelo, con la que regresaron a Italia. Antes de despedirse dieron la bienvenida a Enrique San Francisco, también quien protagonizó esta entrega, pero la atención la acapararon Terelu y Carmen, quienes compartieron habitación en Villa Pashmina, algo que no fue del todo de su agrado.

En la entrevista confesaron cómo crecieron al lado de una madre tan famosa de la que, incluso, en cierta ocasión llegaron a renegar. «Fuimos malas», aseguró Terelu. A lo largo de la charla con Bertín hablaron de sus respectivos trabajos, relaciones, hijos y éxitos laborales, pero el momento más emotivo llegará al recordar a su padre y otros momentos de dificultades que la familia ha atravesado.

En la cocina, las Campos compitieron por conseguir realizar las mejores recetas de huevos rellenos y Bertín tuvo que decidir por cuál de los dos platos se decanta. Tras el almuerzo, Carmen retó a Terelu, Bertín y Quique a jugar al «Yo nunca» en el que tuvieron que reconocer algunos secretos y fue entonces cuando conocieron la faceta más desconocida de Terelu, una que ni su hermana menor conocía.

Terelu actualmente no tiene pareja ni parece quererla. La presentadora lleva tres años sin practicar sexo. «Se te va a quedar el dique seco», dijo cortante su hermana. Sin embargo, si tuviera que crear un hombre a su medida, lo prefería «feo, gordito y mayor de 60 años». Y tiene nombre y apellidos: «Me gusta Eduard Fernández, en la película de los móviles (refiriéndose a "Perfectos desconocidos"), el marido de Belén Rueda».

No fue la única confesión que le hizo Terelu Campos a Bertín Osborne, quien sacó el lado más picantón de la hija de María Teresa Campos. Confesó que llevaba un picardías de satén negro, pero lo que más llamó la atención del presentador es que Terelu no dudó en revelar que no descarta enamorarse de una mujer. También aseguró que nunca había hecho un trío y que para ella el sexo «está sobrevalorado», que ella prefiere «la compañía».

Dura etapa

El programa se grabó antes de que Terelu recayó en el cáncer del que ahora se recupera. Aun así, la colaboradora de «Sálvame» aseguró que uno de los episodios más difíciles de su vida ya tenían que ver con esa enfermedad. Pero ni la quimioterapia ni la operación fueron comparables con el momento traumático que vivió cuando se tuvo que poner la primera vez la peluca. «El día que me puse la peluca fue el peor de mi vida. No quería que me enfocara la cámara y o quería ni hablar para que no me sacaran ni un plano», recordó Terelu, quien, pese a estar enferma, siguió trabajando.