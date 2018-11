El emotivo momento en que unos cámaras de la BBC salvan a unos pingüinos de una muerte segura

Actualizado 22/11/2018 a las 10:08

Se trata de un hecho poco común en los documentales de naturaleza, en los que existe la norma no escrita de no intervenir durante las grabaciones para dejar, así, que la naturaleza siga su curso. Si esto no ocurriera, los espectadores de este tipo de formato jamás habrían visto escenas en las que un depredador se come a una cría o en el que determinados animales perecen por diversas causas. Esto no ha ocurrido, sin embargo, en el documental de la BBC dirigido por David Attenborough y que estaba protagonizado por una colonia de pingüinos que intenta sobrevivir al frío invierno.

El grupo de cámaras seguía a los pingüinos para reflejar su lucha por ponerse a salvo en la Antártida al ser sorprendidos por una cruda tormenta. Los animales, a causa del temporal, acabaron en un barranco de paredes empinadas del que era imposible salir sin ayuda y en el que, pese a varias intentonas, caían una y otra vez al suelo sin lograr salir de aquel callejón sin salida. Aunque los animales se enfrentaban a una muerte casi segura, los responsables del documental decidieron, en un hito sin precedentes, asegurar la supervivencia de los pingüinos. Así lo explicó el director William Lawson en el episodio:

«Lo hemos pensado mucho, y hemos decidido que definitivamente vamos a cavar una rampa poco profunda que, con suerte, usarán».

El equipo no dudó en cavar un camino para que los pingüinos esquivaran su cruel destino y escaparan del barranco, una decisión criticada por los más puristas, que defienden la no intervención del ser humano en este tipo de formatos. Así explicó la decisión uno de los cámaras:

«En este tipo de documentales no interferir es una regla cardinal. Si por ejemplo estás viendo una relación de depredador y presa, la clave es que tu presencia no debe influir en el resultado. Pero no veo ningún problema con la intervención del equipo de filmación. Interferir o no es una decisión basada en lo que estás viendo en ese momento.

Interferir en un evento de depredación es definitivamente incorrecto pero, en esta situación, no asustaron a los pingüinos. Todo lo que hicieron fue crear una ruta de escape para ellos. Habría sido una situación mucho más estresante para los pingüinos si el equipo de filmación hubiera decidido recogerlos y moverlos».