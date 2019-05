La discusión más desagradable de «Supervivientes»

Actualizado 27/05/2019 a las 16:44

Carlos Lozano, Violeta y Dakota han protagonizado la discusión más tensa y desagradable que hemos visto hasta ahora en «Supervivientes». El presentador no consiguió congeniar con ninguna de las dos concursantes cuando formaron parte del mismo equipo. Ahora, que él es el nuevo Pirata Olvidado, menos aún. Lozano amenazó en diferentes ocasiones con robarle el machete, pero finalmente se llevó una esterilla en la que estaba tumbada Mahi. «¿Qué haces? Que le has hecho daño», dinamitaba para defender a Mahi.

Enfadada, Violeta se acercó al Palafito para robarle la cantimplora y dos cocos, y aprovechó para lanzarle arena. «Oye, no me agredas, ¿eh?», respondió Lozano. La guerra acababa de empezar. «Me daría vergüenza que mi padre fuese tan ridículo. Que fuese capaz de cualquier cosa por un minuto de televisión. yo tengo un padre así... Mira que el que me ha tocado no es el perfecto, pero esto es mucho peor», espetó Violeta. A lo que Carlos Lozano contestó: «Si tuviese un hija como tú, no la miraría ni a la cara».

La discusión se fue calentando, y Dakota echó mas leña al fuego: «La audiencia ha decidido que el salvado sea Chelo García Cortés. No Carlos Lozano, presentador de éxito», gritaba Dakota con sacarmo. Pero ese no fue el peor dardo que lanzó. «Esa Miriam que te ha puesto los cuernos», añadió. La tensión no se rebajó hasta pasados unos largos minutos. Durante este tiempo, los concursantes soltaron perlas como «a ver si te depilas el bigote porque pareces un mono» o «eres un viejo verde, 'presentador'».

Finalmente, tras ser conscientes de que habían protagonizado la peor bronca de «Supervivientes 2019», Carlos Lozano y Dakota sellaban la paz. Él devolvió las cosas que había robado como Pirata Olvidado y ella le pedía perdón por haberle llamado «viejo verde». Ni Violeta ni el programa han movido ficha. Puede que el equipo de «Supervivientes» deba plantearse si este tipo de actitud es la que quieren en su programa o no.