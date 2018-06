La dura confesión de Leticia Dolera

Actualizado 24/06/2018 a las 20:46

El sofá más charlatán de la televisión («Chester») se va de vacaciones de verano. Y para despedirse, conversará con dos personalidades muy dispares, pero siempre interesantes en sus reflexiones: la actriz y escritora Leticia Dolera y el exconseller de la Generalitat y ex PDeCat Santi Vila. ¿Quiénes son los culpables de la situación que se vive en Cataluña? ¿Cuánto de culpa tenemos individualmente para que el machismo siga tan arraigado en la sociedad? La culpa será el eje central sobre el que ambos invitados articularán su conversación con el publicista y presentador.

A sus 36 años, Leticia Dolera se ha convertido en uno de los rostros del feminismo español, «feminista radical», como ella misma se define. «Todos y todas somos hijos del machismo porque estamos educadas y socializadas en un sistema que se llama patriarcado que educa en la desigualdad (…). Todo el imaginario patriarcal me ha enseñado que las mujeres que disfrutan de su sexualidad sin pudor y delante de los demás ‘son un poco zorras’, mientras que ellos son machotes».

Leticia estudió canto, baile e interpretación antes de debutar como actriz en televisión interpretando el personaje de Ángela Illera en la serie «Al salir de clase». La fama alcanzada por la catalana en la emisión televisiva fue su pasaporte para el cine. Tras varias películas delante de las cámaras, debutó como directora con «Requisitos para ser una persona normal». «Está claro que cumplir un patrón de mujer blanca, delgada y todavía en edad de procrear me da más posibilidades de trabajar, de que me inviten a un Chester y de que me saquen en un periódico. Lo voy a tener mucho más fácil que una mujer negra, gitana, ‘trans’… Pero solo porque cumplo el patrón hetero-normativo siendo mujer».

Desde su altavoz mediático, Leticia ha dado voz a la situación que atraviesan las mujeres explicando su experiencia personal. «Claro que me han metido mano volviendo a casa. Y encima sintiendo vergüenza porque al gritar pensaba que la gente diría que estoy loca. La cultura de la violación culpabiliza a las víctimas; estigmatiza a las víctimas. La vergüenza para nosotras. No. Basta ya de eso, ¿no? Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mi, no para incitar la sexualidad de nadie. Tú no tienes derecho a calificarme de nada en relación a mi sexualidad porque mi sexualidad me pertenece. Cuando la quieres vivir en libertad y gozarla eres una puta, una zorra o una guarra. Y si te adueñas de ella para decir que no, eres una puritana o una mojigata».

Santi Vila (Granollers, 1973) fue conseller de la Generalitat de Catalunya en el Gobierno de Carles Puigdemont hasta el instante previo a la proclamación de la independencia, cuando dimitió. Diputado en el Parlamento de Cataluña entre 2006 y 2013 y alcalde de Figueras entre 2007 y 2012, ejerció de consejero de la Generalitat en los departamentos de Cultura (2016-2017) y Empresa (2017). Amigo íntimo de Puigdemont (él le casó en su primer matrimonio), ahora es considerado como un traidor por una parte del independentismo. «Me parece un disparate acercarse al problema de Cataluña usando el vocabulario de 'héroes' y 'traidores'», asegura.

«Aquí ha habido un ejercicio de responsabilidades a veces muy irresponsable precisamente por la elusión de responsabilidades. Tenemos que ser muy críticos y exigentes todos con nuestro propio papel. Y una vez lo hayamos analizado, que nos sea de alguna utilidad para mirar adelante», le dice a Risto Mejide en «Chester».

«En 2017 se inició con el anuncio por parte del Gobierno de Rajoy de la operación diálogo con Cataluña y hubo conversaciones con todos los partidos (…). Por parte del Gobierno del Partido Popular también hubo ministros que estaban muy preocupados por esta situación y que, discretamente, intentaron explorar posibilidades. Todos mis movimientos siempre fueron autorizados por el president (…). No fue hasta los atentados de Barcelona cuando Puigdemont y Rajoy se dieron el teléfono móvil personal, es decir, la posibilidad de hablar, sin jefes de gabinete ni intermediarios, sin secretarias ni intermediarias, sin dejar rastro, a propósito de los atentados».

Sin embargo, tras la tregua y la unidad contra la barbarie terrorista, llegó el 1-0 y la convocatoria del referéndum. «Si de mí ahora dependiera no lo hubiéramos hecho de ese modo», sostiene Vila respecto a lo sucedido en aquella jornada.

Dolera y Vila ponen el broche de oro a una séptima temporada que, a falta de su última entrega, se despide con un 7,5% de share y 1.349.000 espectadores, 0,6 puntos por delante de su competidor directo (6,9% y 1.234.000). Sus cifras mejoran en el target comercial, donde crece 2 puntos hasta un 9,5% de cuota, frente a la caída de La Sexta, que baja hasta el 6,5% en la franja más interesante para los anunciantes.