Actualizado 24/07/2019 a las 00:24

Este martes en «Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition» le llegó a Irma Soriano el turno de ejercer de anfitriona. La periodista aseguró haberse esforzado al máximo para satisfacer a sus invitadas y hacer que se sientan como en su casa. Irma aseguró que se siente muy cómoda entre fogones, y por eso se ha tomado su tiempo para preparar un menú andaluz con el que sorprender a las invitadas y competidoras: Belinda Washington, Loles León y Rosa Benito.

Su cena empezó con un plató bautizado «Jaén en mí» que era un entrante de pipirrana andaluza; el plato principal fue el «Pollo al rico Soriano» elaborado con pollo, cebolla, ajo, aceite de oliva y cerveza y, de postre, un arroz con leche casero. «Es un postre que a todo el mundo le gusta», explicó mientras cocinaba.

La primera en llegar a la casa fue Rosa Benito y poco después apareció Belinda. La última en llamar al timbre fue Loles León, a quien la anfitriona salió a recibir a la puerta. La invitada se disculpó con Soriano por haber estado «muy seca con ella», e hicieron las paces dispuestas a pasar una agradable velada. Pese a esta promesa inicial de paz, León empezó a criticar la decoración de la casa nada más entrar: «Tiene muebles muy rococós que no pegan mucho».

Tras tomar el aperitivo en el jardín, la anfitriona sentó a las invitadas a la mesa y se fue a la cocina a ultimar los detalles. En su ausencia, y mientras miraban unas fotos, Belinda se atrevió a decir que «el marido de Irma tiene un meneo. Que yo esté casada no significa que esté ciega». Loles León, cumpliendo su papel de escéptica del grupo, dijo que «el amor es una ilusión y no estoy para eso. Cuando te baja la ilusión te vuelves a ligar las trompas». Todas se rieron de la ocurrencia de su compañera: «Es una frase para poner en la nevera», dijo Rosa.

Cuando empezaban a quejarse de que la anfitriona tardaba mucho aoareció Irma Soriana con el primer plato. A Loles León no le gustó nada porque «pican mucho el ajo y la cebolla» y solamente se comió los tomates que acompañaba el «Jaén en mí». Rosa Benito tampoco disfrutó mucho del plato, aunque a Belinda sí que le gustó algo más. Mientras daban cuenta del entrante hablaron sobre su maternidad y cómo les había afectado en su vida.

La anfitriona volvió a marcharse para preparar el segundo plato y las invitadas aprovecharon para cotillear en su cuarto. Allí se tumbaron en su cama 2x2 y Loles León les comentó a las demás sus experiencias en camas redondas: «Mola mucho». Rosa Benito ni siquiera sabía lo que era eso, y la actriz le especificó que se trataba de «una orgía».

«Yo no lo haría ni loca», reaccionó Rosa Benito, «tú eres muy liberal, y a mí eso no me asusta, pero me asusta». Pero la actriz siguió en sus trece animando a su compañera a que «hiciese una cama redonda, porque te cambia la vida, expandes el cerebro y las feromonas». La aludida insistió en que «no se atrevía» y León le dijo que había que «probarla, porque solo hay una vida. Yo no estoy cerrada a nada de lo que sea placer».

«Tu mente es antigua», continuó León, «está paralizada en una época y tienes que sacarla de ahí. Tienes que tener ganas de ligar y ya está». Bajaron de nuevo al comedor y el tema ya parecía zanjado cuando Belinda elogió la piel de León, y ella volvió a su tema favorito. «Tengo la piel así de tersa por las orgías», explicó, «en una cama redonda haces más que en un gimnasio, tienes que trabajar mucho: para arriba, para abajo, una pierna aquí, otra allá, mete, mete...». Todas se partieron de risa con sus comentarios.

El segundo plato fue el que tuvo más éxito entre las comensales, pues el postre volvió a disgustar a Loles León: «Tengo un trauma infantil con el arroz con leche». Pese a ello, la cena continuó con normalidad hasta que llegó el momento de poner una puntuación. Loles León y Rosa Benito le dieron un 6, mientras que Belinda subió su nota hasta el 8. En total, Irma Soriano suma 20 puntos y se posiciona en segunda lugar tras los 23 de Rosa Benito.