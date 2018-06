La inquietante confesión de Toñi Salazar: «Llevo todo al aire»

Actualizado 27/06/2018 a las 00:17

El día en que se repartía la paciencia entre los mortales, Toñi Salazar se encontraba recibiendo en su casa a Elena Tablada, Kiko Rivera y Julio Iglesias Jr. Y no pudo acudir a recoger su pedacito de calma, claro. La artista con más carácter que jamás ha pisado Eurovisión –y ha sobrevivido a un fallo técnico– fue la anfitriona del programa «Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition», y terminó al borde de un ataque de nervios.

La Azúcar Moreno se «pegó toda la mañana en la cocina» para olvidarse de que Julio Iglesias Jr. no come carne (o eso dice). Menos mal que los comensales van bien de conversación. Bueno, unos más que otros. «Me gustan las conversaciones que hay entre nosotros», dijo Toñi refiriéndose a ella y Kiko. «Si me hubieras conocido joven, nos hubiésemos casado. Tú imagínate que fuera la nuera de la Pantoja», añadió. Menos mal que Toñi soltó otra prenda pronto. «Hemos ido a buscar tus tangas, pero no los hemos encontrado», comentó el hijo de Isabel Pantoja tras hacer un tour por la casa. «Eso no lo he usado yo en la vida. Al aire. Hay que ir preparada para la vida moderna», espetó.

Tablada, Iglesias y Rivera trazaron una estrategia para sacar de sus casillas a la artista y optaron por comportarse como si cenasen en una fonda de carretera. «Habéis venido muy negativos hoy», confesó Toñi. Sometieron a Toñi a su particular adaptación de «Criadas y señoras»: un constante paseo del comedor a la cocina para servirles sus caprichos. Toñi, por tener la fiesta en paz, recorrió estoicamente una y mil veces la distancia entre ambas estancias subida en unos tacones de alto riesgo que irán minando su moral.

«Lo llego a saber y me pongo las zapatillas de estar por casa», añadió. Que si agua, que si servilletas, que si hielo, que si aceite, que si en vez de aceite me has traído vinagre, que si otro plato, que si pan, que si más hielo… Un ir y venir rumbero coronado con un exabrupto dedicado a sus invitados cada vez mayor con cada entrada de la cantante a la cocina. «Me tenéis un poco harta ya», dijo la anfitriona, que se planteó si tirarle los platos a la cabeza a sus invitados sería una buena idea.

El toque de dramatismo culinario lo puso Julio al traerse un aguacate en el bolsillo, convencido de que la cena de Toñi no va a saciar su apetito. Y no irá mal encaminado. El vegetariano se enfrentará a un entrante compuesto por cecina, otro hallazgo gastronómico para el Iglesias más sibarita. Kiko tampoco entenderá la propuesta culinaria de Toñi, «el culmen de la sofisticación»: un tomate con anchoa. Lamentablemente, para los invitados será «una rueda de repuesto» intragable. Para continuar el agravio, el DJ inventará sobre la marcha la «Sopa de refresco de cola», una creación que horrorizará (más todavía) a Toñi.

Como broche final, después de llamar pijos a sus tres invitados, Toñi recibió en su casa a su hermana Encarna y, junto a sus sobrinas, las Alazán, pusieron el toque rumbero a la velada. Aunque la anfitriona realmente lo que quería era terminar la noche con un portazo bien dado. Como era de esperar, la puntuación del resto de sus invitados no fue muy buena. La Azúcar Moreno se posiciona como la última de la competición tras obtener 17 puntos. En cabeza sigue Elena Tablada, con 20.