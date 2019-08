Así es «El Cejas», el nuevo concursante de «GH VIP 7»

Actualizado 29/08/2019 a las 01:42

Telecinco ha sorprendido anunciando al público quién será su segundo concursante para «GH VIP»: «El Cejas». Este particular actor se hizo conocido por interpretar un papel de un chico de los más peculiar. Con sus «placas» planea hacerse un hueco en la final de «GH VIP». Pero, ¿quién es «El Cejas»?

«El Cejas» se hizo conocido gracias a sus vídeos a través de las redes sociales, especialmente por Instagram. Con su particular manera de presumir y fardar, «El Cejas» fue sumando seguidores a su cuenta, que acumula ya más de 1,7 millones de fans. Posiblemente, su participación en «GH VIP» le haga poder sumar unos cuantos más.

Empezamos el día con un notición... 💥 ¡¡¡El Cejas, segundo concursante oficial de #GHVIP7!!! 💥 Y nos promete que lo va a dar todo dentro de la casa 😉 pic.twitter.com/m2fItp9xXu — Gran Hermano (@ghoficial) August 28, 2019

Poco a poco, se fue haciendo un hueco en el complicado mundo de las redes sociales, hasta que decidió darle un giro a su contenido subiendo canciones parodiadas con el particular lenguaje de «El Cejas». Poco después, decidió probar suerte sobre un escenario, en el que consiguió llamar la atención de los espectadores y poder saltar a la fama, también en Telecinco.

«El Cejas» fue uno de los grandes personajes de «Got talent España». En su última edición, el actor subió al escenario para interpretar «El dembow del pimpin», un tema que ya había mostrado en sus redes sociales. Sin embargo, a pesar de lo entusiasmado que se mostraba el público, solo Paz Padilla decidió no pulsar el botón rojo para que terminara su canción.

Como era de preveer, la mayoría de los jueces decidieron no darle un pase para la siguiente fase del programa, pero Sani Millán decidió entregarle su pase de oro, ofreciéndole un billete directo a la semifinal del programa. Además, su actuación se convirtió en el minuto de oro del día, con 3,3 millones de espectadores.

Desde entonces, «El Cejas» se ha convertido en un habitual de la cadena de Fuencarral, especialmente a través de sus plataformas digitales. De hecho, Mtmad ha apostado por el actor para crear una webserie, bajo el título «Una vida de mierda».

Diego Arroba, el hombre detrás de «El Cejas»

Aunque es poco lo que se sabe de «El Cejas» antes de convertirse en famoso, ha desvelado algunos pequeños detalles de su vida. Diego Arroba, como se llama realmente, tuvo una vida complicada cuando era joven. «Cuando me quedé solo con mi madre, tuvo que sacarnos a todos adelante montando una cafetería. Es verdad que me he criado un poco solo, al tener que trabajar tantas horas, y me he buscado la vida como he podido. Nunca le he pedido dinero, y me conseguía algo. Robar no me gusta, y lo que hacía era buscarme la vida por mi cuenta. Vendía ropa y zapatillas falsas, y luego veías a todo el barrio vestido gracias a mi», aseguró en una entrevista.

«Hace poco era anónimo, y empecé a subir. al principio había más gente que me odiaba que me quería. La gente me decía más "te voy a dar un tortazo" que "ven a hacerte una foto conmigo"», desveló. «Mi madre se quedó loca. Al prinmcipio no entendía mucho, hasta que un día entramos en un restaurante y se me quedó mirando todo el mundo y le dio muchísima vergüenza», dijo en Mtmad.