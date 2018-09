Actualizado 28/09/2018 a las 14:25

El buen rollo de la primera semana se ha acabado en la Academia de «OT 2018». Después de la primera semana de adaptación de los concursantes, Noemí Galera, directora de la Academia, no está dispuesta a darles más concesiones a los chicos. A pesar de que la puntualidad de todos es muy buena –tal y como ha reconocido la propia directora– no piensa permitir ni faltas de respeto ni de disciplina entre sus paredes.

La primera bronca tuvo lugar a primera hora del viernes. Los concursantes acudían puntuales a la clase de la mañana, cuando Noemí les esperaba con un mensaje que no les haría ninguna gracia. A pesar de que los artistas presumen de meterse pronto en su cuarto, la convivencia y las amistades que ya han fraguado han permitido que se queden hasta altas horas de la madrugada conversando.

«Cada día nos pasan un parte de lo que ocurre por la noche. El parte de hoy dice que el silencio total se hizo entre las 02.30 y las 03.00 horas», comentó Noemí Galera a los alumnos. «¿Qué es esto? Es que no quiero oír ni una queja de "no tengo voz, me duele la garganta". Lo siento. Me da lo mismo quién haya sido, y el primero que se queje le diré "mala suerte, haber pedido dormir". Ya está bien. Os lo tenemos que decir cada día, hasta que reventéis, y entonces no podremos hacer nada», les dijo Noemí Galera a los concursantes.

Pocas horas después, fue un comentario que Noelia hizo el día anterior el que provocó que Noemí Galera estallara. Una frase que se pudo interpretar como una falta de respeto hacia los concursantes de la edición anterior, por lo repetitiva que es la letra de «Camina» ha llevado a que les reunieran a todos para evitar que esto vuelva a suceder.

«Lo que os quería comentar es una cuestión de respeto. No solo entre vosotros, sino que respetéis a los artistas que vienen, que vendrán y a los de la edición anterior. Ayer oí comentarios de la letra de la canción del año pasado que no me gustaron. Si este año estáis aquí es porque los del año pasado lo petaron muchísimo. sin ellos esta edición no se hubiera dado. Sin "Camina", no estaríamos aquí. Vosotros tenéis que hacer vuestra canción. No quiero volver a escuchar "me chupa un huevo" sobre el tema del paso pasado».

Aunque fue Noelia la que dijo aquél comentario, la intención no era la de ofender, sino que se expresó mal, tal y como ella misma reconoció ante el resto de compañeros y la propia Noemí Galera. De hecho, la propia directora reconoció que sabía que no pretendía ofender a nadie, pero que deben de cuidar al máximo la manera en la que se expresan para evitar que nadie se enfade por sus comentarios.