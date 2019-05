Miki, tras su actuación en Eurovisión: «Ya sabemos lo que pasa siempre con España»

Actualizado 19/05/2019 a las 03:35

Este año tampoco ha podido ser. A pesar de que las expectativas eran mucho más positivas que otros años y de la involucración por parte de TVE, Miki no ha conseguido rescatar a España de los últimos puestos en Eurovisión a los que parece condenada. Sin embargo, el catalán se mostró seguro tras su actuación, y según cuenta, no le importaría volver a vivir la experiencia de nuevo. «Estoy súper orgulloso del trabajo que hemos hecho. Estábamos llorando todos al salir del escenario. Tanto la parte vocal como de movimientos y escenografía ha sido perfecta. Es lo que queríamos: hacer el trabajo bien», dijo a la prensa tras conocer su posición número 22 en Tel Aviv.

Sobre el por qué de este resultado tan poco favorable para España, Miki reconoce la confusión que le causa, porque «la gente la disfruta, la canta, la baila, la quiere hacer favorita pero luego no la ha votado. Pues las otras eran mejores, pero nosotros estamos súper contentos». Reconoce también que su actuación sobre el escenario de la Expo de Tel Aviv ha sido la mejor hasta la fecha: «Hemos tenido el mejor pase. No lo hemos hecho mejor ninguna vez, y para nosotros eso ya era ganar», a lo que añade que «este año no puede haber ninguna queja».

En esa misma línea, Miki concede que «ya sabemos lo que pasa con España» y que «no escarmentamos. Yo el primero, que pensaba en el top diez o top cinco... que creo que nos lo merecíamos, sinceramente. Porque la canción es la que más ha disfrutado la gente, la que más ha bailado y la que más ha cantado», contaba, pese a todo, con la ilusión por la experiencia vivida aún reflejada en sus ojos.

El catalán no ha querido pronunciarse sobre el llamamiento al boicot que ha habido alrededor de que Israel acoja el certamen: «Eurovisión sigue en activo hasta que se acabe el día y luego ya hablaremos de todo con calma y sin problema, pero de momento vamos a seguir calladitos», dijo zanjando el tema. Sobre su estado de ánimo, reconoce que no sabe si le apetece «salir de fiesta o cama», por lo agotado que le han dejado estas pasadas semanas.

Sobre su experiencia en Eurovisión, dice quedarse «con la familia maravillosa que hemos formado con TVE, que este año es que no puede haber ninguna queja. No hay ninguna queja para absolutamente nada, y es que ya no sabemos qué hacer. La gente se lo ha pasado bien, nosotros hemos disfrutado, espero que la gente baile y escuche la canción durante mucho tiempo y que lo pase bien». Tampoco duda en que volvería a aceptar el reto de representar a España: «Si tuviera que repetirlo con la misma canción, con las mismas personas, diría que sí. A lo mejor sin haberlo vivido ya, para volverlo a experimentar».