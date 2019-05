Así afronta Miki la recta final de Eurovisión 2019

Actualizado 04/05/2019 a las 09:25

Miki no ha parado en los últimos meses. Desde que fue designado como el próximo representante de España en Eurovisión allá por el mes de enero, ha estado «trabajando de 8 a 8», según cuenta él mismo. Esfuerzo, trabajo y dedicación han sido la tónica de estas últimas semanas en las que el catalán ha estado promocionando «La Venda» por toda Europa, convenciendo a quienes no creían en su candidatura pese a tener tras de sí el inconfundible ritmo de La Pegatina.

Este mismo sábado comienzan en Tel Aviv los ensayos para el próximo festival de Eurovisión. Pero España, como miembro del Big Five, no pisará el escenario del Centro de Exposiciones de la ciudad hasta el próximo viernes 10 de mayo. Será entonces cuando podramos saber, a través de los compañeros que se encuentran ya allí cubriendo el festival, cómo será más o menos su puesta en escena, de la que no ha querido desvelar ni un detalle en sus entrevistas previas.

Miki ha ganado fuerza tras su gira de promoción europea, en eventos como la ESPreParty. Es en estos eventos multitudinarios donde los candidatos se muestran por primera vez ante el público y donde los seguidores pueden conocer de cerca a sus favoritos. Y es en ellas donde «La venda» se ha convertido en el tema más coreado. No solo entre los eurofans sino también entre sus propios contrincantes en Eurovisión, que presumen de conocerla y la cantan en cuanto pueden, a pesar de no saber castellano. La canción de Miki se ha hecho grande en Europa, y aún quedan varias semanas hasta el próximo 18 de mayo, cuando la interprete ante un público potencial de más de 200 millones de telespectadores.

Miki, que ha ido ganando adeptos a su causa, reconoce que aún se sorprende cuando en otros países la gente canta con él «La venda». «Yo alucino, porque aunque sean palabras súper fáciles, y aunque no sepan castellano, la gente la canta. Y ya ni hablar de la parte “lo que ere”, que todo el mundo la vitorea», comentaba a ABC durante la presentación de la fiesta eurovisiva en Madrid, que este año celebra su tercera edición con más de la mitad de delegaciones que viajarán a Israel presentes.