«Prodigal son» o cómo relacionarte con tu padre cuando es un asesino en serie

Actualizado 21/10/2019 a las 12:39

Este lunes llega a TNT (22.05 horas) uno de los estrenos más esperados del mes de octubre: «Prodigal son». Esta exitosa serie estadounidense, que ya está preparando su segunda temporada de 22 episodios, cuenta con el aval de alguno de los nombres más punteros de las ficciones en estos momentos. Producida por Greg Berlanti («Flash», «Blindspot», «Con amor, Simon»), abordará, con un gran tono de humor negro, todo aquello que un padre puede enseñar a su hijo cuando este es un asesino en serie.

Malcolm Bright (Tom Payne) era un experto del FBI en asesinos en serie y su manera de pensar. Todo parecía ir perfecto, pero a consecuencia de un grave error durante una de sus investigaciones le despidieron. A pesar de este episodio, el detective Arroyo (Lou Diamond Phillips) le llamó para que ayudara a la policía de Nueva York a resolver un caso cuyo modus operando recordaba demasiado a los que cometía en su momento su padre, apodado como «El cirujano» (Michael Sheen).

A pesar de la gran oportunidad que supone para Malcolm el caso, no es nada sencillo tener que realizar este trabajo. Estuvo delante cuando la policía se llevó a su padre esposado, y cada vez que rememora el momento sufre estrés postraumático. Para intentar alejarse de ese dramático momento, se cambió de apellido.

Pero ahora este caso lo va a cambiar todo de nuevo. No solo tendrá que aprender a vivir con ese pasado que intentó borrar de su vida, sino que tendrá que incluso visitar a su padre a la cárcel para que le explique cómo cometió los delitos y poder encontrar así al nuevo asesino. Aunque Malcolm solo pretende acercarse con fines profesionales, Martin pretende iniciar un acercamiento entre ambos para poder recuperar la relación paternofilial perdida durante todos estos años. Sin embargo, el psicólogo no termina de creer a su padre, ya que piensa que este tiene unos objetivos que van más allá de recuperar al hijo perdido.

«Prodigal son» no cuenta solo con un gran argumento, sino que cuenta con un elenco detrás de cámaras de altura. Sam Sklaver y Chris Fedak le ponen el sello a la creación de la ficción. El primero había puesto su impronta personal a diferentes comedias, especialmente importantes la de «Ben & Kate» o «Blunt talk». Por su parte, Fedack estuvo presente, junto a Josh Schwartz, en «Chuck», y posteriormente en «Forever» y en «Legends of tomorrow». «Prodigal son» no es el primer trabajo en el que coinciden, ya que trabajaron juntos en «El ilusionista», lugar en donde apareció la idea de colaborar en una ficción.

Ambos han conseguido reunir ante la pantalla a un elenco reconocible para el público. Encabezado por Michael Sheen, los televidentes le podrán ver con un look que les recordará a la tercera entrega de «The good fight» y al estreno de «Good Omens». En el papel de Malcolm, Tom Payne («El médico») regresará a la pequeña pantalla, un actor reconocido por su papel de Jesús en «The walking dead».

Junto a los dos protagonistas, también se verán las caras Lou Diamond Phillips («La bamba») como el detective Arroyo, encargado en su día de detener en su día a «El cirujano» y quién recluta a Malcolm años después. Además, también encontraremos a Bellamy Young («Scandal») como la madre de Malcolm y a Halston Sage («The orville») como su hermana, una curiosa periodista que busca noticias entre las investigaciones que realiza su hermano.

«Prodigal Son» no es solo una serie, ya que algunos de los responsables de elaborar la ficción han reconocido que utilizaron casos reales como inspiración de sus personajes y tramas. El mismo Tom Payne ha asegurado haberse inspirado en Keith Hunter Jesperson, un asesino en serie cuya hija relató su vida a través de un podcast. «Sigue su viaje mientras habla con gente que fue afectada por su padre, directa e indirectamente, y con su madre, su relación con su padre y los miedos que ella tiene y el dolor intenso que causó tener un padre que es un asesino en serie», relató el actor. En el caso de Sheen, este se inspiró en el Doctor Muerte, un médico británico llamado Harold Shipman que mató a más de 200 pacientes con inyecciones letales.