«Élite»: Quién es quién en la serie de la que todo el mundo habla

Nano, Jaime Lorente Jaime Lorente interpreta a este problemático joven

Nano, a quien da vida Jaime Lorente, es un chico con una habilidad especial para meterse en problemas y, pese a ser bastante inteligente, prefiere no dar de lado a ninguno de ellos. Las injusticias le molestan y no duda en hacerle frentes de forma violenta. Este «macarrilla» es el hermano mayor y el protector de Samuel. Por llevar dinero a casa, terminó robando coches y eso le llevó a la cárcel, de donde acaba de salir. Sin embargo, habrá algo (bueno, más bien alguien) que enfrentará a los dos hermanos: Marina, la chica de la que se enamorarán ambos. Pero ella, aunque quiere querer a Samuel, siente una atracción física por Nano.

Marina Interpretada por María Pedraza

Marina nunca ha terminado de encajar con los chicos de su clase ya que es consciente de los privilegios que su posición social le da, y eso es algo que le hace sentir incómoda. Es aficionada al baile, tanto danza clásica como contemporánea; sin embargo, le gustaría ganarse la vida haciendo documentales. Esta joven, interpretada por María Pedraza, sentirá una complicidad especial con Samuel desde el principio y, aunque quiere quererle a él, de quien se enamora será de Nano, el hermano «macarra» de Samuel.

Samuel Itzan Escamilla se viste de «bueno» para «Élite»

Samuel es la viva imagen de la definición de «buen chico». Es un buen estudiante (que se imagina a si mismo estudiando arquitectura) y muy responsable, tanto que cuando no está estudiando trabaja de camarero en La Cabaña, donde atiende a sus compañeros de Las Encinas. Le encanta dibujar y tiene talento, pero también le gusta leer y jugar los videojuegos; es decir, pasarse horas en su habitación. Y sí, está enamorado de Marina.

Christian Miguel Herrán da vida al joven Christian

Miguel Herrán da vida a Christian, un joven dicharachero que «le echa mucha cara a la vida». No le gusta estudiar, pero sabe que entrar en Las Encinas es la oportunidad de su vida. Por eso, no dudará en hacer todo lo posible para hacerse un hueco en el colegio. Desde el principio, se siente atraído por Carla, la hija de la Marquesa de Caleruega. Pero lo que no se imagina es que en lugar de romper la relación de esta con Polo, terminará reavivándola y decidirá sacar beneficio de esto.

Carla La actriz Ester Expósito se cuela en Las Encinas

Carla es la heredera del marquesado de Caleruega y de una bodega de vinos que lleva ese nombre. Estos títulos hará que parezca una chica tradicional y conservadora, pero está lejos de serlo. Tiene una relación estable y duradera con Polo, que se verá trastocada (y reavivada) con la aparición de Christian.

Sociable, dulce y la reina de las fiestas, pero también sabe ver más allá. Al fin y al cabo heredará el título de marquesa y unas bodegas exitosas. En «Élite», Lu es su mejor aliada y su mejor amiga, y lo veremos desde el primer momento. Con Marina fue amiga en la infancia, pero ya apenas se saludan.

Polo Álvaro Rico es el encargado de hablarnos de la bisexualidad

Polo, pese a haber conseguido a la chica guapa del instituto, siente que siempre ha sido el fiel escudero de su mejor amigo, Guzmán, y ha estado en la sombra de su novia Carla. Sin embargo, gracias a Christian –por quien siente una gran atracción– descubrirá que vale mucho más de lo que se pensaba. Guapo y de buen corazón, le gustaría ser veterinario, pero sus madres tienen otros planes para él.

Lu Danna Paola llega desde Ciudad de México

Lu llega desde México para presumir de haber vivido en muchos países gracias a la condición de sus padres, que son diplomáticos. No duda en dar su opinión y, pese a ser divertida en muchas ocasiones, es clasista. Tiene la necesidad constante de destacar y dará la imagen de ser una niña mimada y malcriada en más de una ocasión. Pese a todo esto, Guzmán siente una gran complicidad con ella y, aunque no son oficialmente pareja, sí que le da más de una explicación... hasta que este se fije en Nadia.

Guzmán Miguel Bernabeu da vida a Guzmán

Deportista, sociable y divertido... es decir, un líder nato que no duda en proteger tanto a sus amigos más allegados como a su hermana Marina, a quien no termina de entender. Guzmán sí que está cómodo con su posición social y se imagina trabajando en la empresa de su familia. Es un chico que está acostumbrado a salirse siempre con la suya, sea cual sea el precio. Comparte complicidad con Lu, hasta que llega Nadia, la chica musulmana becada que no se deja deslumbrar tan fácilmente.

Nadia Interpretada por Mina El Hammani

Nadia es muy segura de sí misma y competitiva, algo que demuestra en la natación. Tiene un estatus social muy distinto al de sus compañeros de Las Encinas. Sus padres tienen una tienda de alimentos en San Esteban, donde ayuda siempre que puede. Se siente diferente a los demás por su religión (musulmana) y por llevar Yihab, aunque se siente orgullosa de su cultura. La joven sueña con viajar y conseguir un trabajo como diplomática o traductora en la ONU.