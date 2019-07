La carta de despedida de la hermana de Cameron Boyce: «Estaré devastada el resto de mi vida»

Actualizado 15/07/2019 a las 10:00

La muerte de Cameron Boyce, el joven actor estadounidense que protagonizó producciones Disney como «Los Descendientes» o «Jessie», sigue suscitando reacciones en su círculo más próximo. Después de que la familia del intérprete aclarara la semana pasada las causas del fallecimiento, que se produjo tras un ataque epiléptico, la hermana de Boyce no ha dudado en escribir una emotiva misiva dirigida al artista desaparecido el pasado 7 de julio:

«Sí, está muerto. Sí, estoy triste. Cameron era mi mejor amigo, alguien a quien siempre idealizaré. Su sonrisa podría iluminar una habitación, a diferencia de la de cualquier otra persona. Él era perfecto. Siempre decía que si tienes una voz, tienes el privilegio de usarla para el cambio, y no se tomó esa idea a la ligera. Entendía su responsabilidad como alguien a quien muchos niños admiraban. Cameron siempre hizo todo lo posible por ser generoso y amable. Hizo más con sus 20 años de vida de lo que la mayoría de las personas podrían hacer con cien años. Fue activamente caritativo, viajó por el mundo, hizo de la creatividad y el arte la misión de su vida y alentó a otros a que hicieran lo mismo», escribe Maya en su perfil de Instagram.

«Por supuesto, estoy devastada. Lo estaré el resto de mi vida. Pero a lo que me aferro, y también a lo que te anime a que te aferres, es a la memoria de su infinito optimismo. Era la luz del sol llevando zapatos. Puedo decir con confianza que él quiere que celebremos, crezcamos y perseveremos», continúa la carta.

La joven, además, no duda en narrar en su perfil de Instagram cómo fueron los últimos momentos junto a su hermano: «Sí, él murió. Sí, estoy triste. También estoy feliz y agradecida. Estuve con él horas antes de que muriera. Estaba normal y divertido. Nos dijimos: ‘Te quiero’. Estaba feliz. He pasado 17 años sabiendo lo que era ser amada por Cameron Boyce. Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», conlcuye.

Maya no es el único miembro de la familia de Boyce que ha querido agradecer el apoyo de los fans y el respeto mostrado hacia su hermano. Los padres del joven también quisieron la semana pasada lanzar un mensaje de agradecimiento a los seguidores del chico Disney: «No hay palabras para escribir lo conmovidos que estamos por esta tremenda avalancha de amor y apoyo de nuestra familia, amigos y el mundo. Gracias a todos por rodearnos con vuestro amor y respeto por Cameron y preocupaciones por nuestra familia».