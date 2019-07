Tras la exitosa presentación de su novela en Madrid, Pedro Touceda se lleva de paseo a sus «elefantes» por toda España

Actualizado 01/07/2019 a las 18:38

Ver a más de 150 personas en la presentación de un libro resulta bastante curioso hoy en día. Y más cuando el escritor en cuestión no es un autor conocido. Pero, ese lleno hasta la bandera conseguido en el Museo ABC de Madrid el pasado miércoles, le ha abierto a Pedro Touceda las puertas de una gira de presentación por distintos lugares de España de “Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas”.

El pasado fin de semana Touceda ha sido el protagonista de “El autor y tú” -una iniciativa cultural de el Corte Inglés- en uno de los centros más populares de dicha cadena en Valencia. “El libro ha levantado tanta expectación que he conocido a decenas de amigos de redes sociales de esta capital. La anécdota más curiosa es que, gracias a la publicación de mi novela, he logrado reencontrarme en Valencia, por casualidad, con mi compañero de pupitre del colegio, ¡del que hace 30 años no tenía noticias! Lógicamente, he publicado al respecto un post que está siendo muy visitado en mi muro de facebook”.

Después de su paso por Madrid y Valencia, la próxima ceremonia de firmas tendrá lugar en los próximos días en Sevilla. Luego visitará Cádiz, Asturias, León, Zaragoza, La Coruña, Málaga, Bilbao y Barcelona, entre otros lugares. “Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas” nació en el muro de facebook de Touceda como una colección de relatos que narraban las peripecias de un niño-adolescente, y su divertida familia, en los años 60 y 70 del pasado siglo. Gracias al apoyo y al ánimo de sus seguidores, Touceda se ha autoeditado este sorprendente híbrido entre novela y libro de relatos con el apoyo del sello editorial Letrame.

“Es muy ilusionante la atención que han prestado a mi libro diversos medios de comunicación -reconoce Touceda-, entre otros la COPE, es.Radio o el rotativo valenciano “Las Provincias”. Mi próximo reto es cruzar con mis “elefantes” el océano y llevar a América mis historias en una edición de papel. Tampoco descarto, como Aníbal, cruzar con ellos los Pirineos”.