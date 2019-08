«Star Wars: the raise of Skywalker» y la madre de Elsa en «Frozen 2», el futuro inmediato de Disney

Actualizado 24/08/2019 a las 23:27

A última hora de este sábado 24 de agosto, Disney ha mostrado cuáles serán sus grandes apuestas para la gran pantalla para los próximos años. Durante la celebración de la convención de fans de D23 Expo, Disney ha avanzado, ante casi 7.000 espectadores, qué tienen pensado presentar para volver a continuar batiendo récords de taquilla. Antes de iniciar la presentación, «Frozen 2» y «Star Wars: the raise of Skywalker» se pronunciaban a ser las grandes apuestas de la compañía, y no han decepcionado a sus seguidores.

Al filo de las 10.00 de la mañana en Los Ángeles (Estados Unidos), daba comienzo la presentación anunciando, en boca de Alan Horn como maestro de ceremonias, los grandes éxitos que, de momento, solo estarán disponibles en cines. Star Wars y Lucasfilm han sido los primeros en desfilar por la presentación, con el director J.J. Abrams como la estrella principal y razones para ello no le faltaban: apenas faltan unos meses para el estreno de «Star Wars: the raise of Skywalker», la cinta que pondrá fin a la tercera trilogía de las aventuras en una galaxia muy muy lejana.

Desde el escenario, Abrams dio paso a las primeras imágenes de esta última cinta, junto al elenco completo de la cinta sobre el escenario. Pero, sin duda, donde han dado la sorpresa ha sido al ofrecer, oficialmente, el cartel que ocupará las entradas de los cines de todo el mundo a partir de diciembre de este año.

Cartel oficial de «Star Wars: the raise of Skywalker» - DISNEY

Junto al cartel de presentación de la nueva y, por ahora, última inta de los estudios de Lucasfilm, Marvel Studios ha anunciado, oficialmente, la llegada de segunda parte de las aventuras de Pantera Negra para el próximo 6 de mayo de 2022, sin avanzar ningún detalle al respecto, ni siquiera título oficial. En donde más se han explayado ha sido con la llegada de «The Eternals», la nueva cinta que contará con un cartel de infarto: Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee y Angelina Jolie, que se encontraban sobre el escenario. Además, se anunciaron otros tres nuevos personajes que se incorporaban a la cinta: Gemma Chan, Kit Harington y Barry Keoghan. La cinta llegará a cines el 6 de noviembre de 2020. Además, Marvel ha mostrado las primeras imágenes de «Viuda negra», que se establecerá en Budapet y se estrenará a lo largo del próximo año.

En la sección de los live-actions, Disney ha decidido apostar por cuatro películas que se irán estrenando próximamente. La primera, en la que han tirado la casa por la ventana en la presentación ha sido la cinta «Jungle Cruise», en donde Disney ha adaptado la famosa atracción de sus parques temáticos. Protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, han sido los actores que más han hecho reír a los asistentes a la presentación. Llegando en el año 2020, según sus protagonistas, se vuelve a recoger el espíritu presente en las cintas de la saga de «Indiana Jones» en esta aventura en barco a través del Amazonas. Su desembarco se producirá en el verano de 2020, solo en cines.

«Maléfica: maestra del mal» ha sido una de las grandes apuestas de la factoría. Con Angelina Jolie sobre el escenario, ha desvelado cómo irá cambiando el personaje de Maléfica cuando vuelva a la vida de Aurora. A través de un clip exclusivo, se han desvelado los secretos de la cinta, que se estrenará en octubre.

De estos estudios también se han visto imágenes exclusivas han sido con las cintas de «Mulán», que se estrenará el 27 de marzo, y en «Cruella», en donde han desvelado la primera imagen de Emma Stone dentro de la villana de «101 dálmatas».

Primera imagen de Emma Stone como Cruella de Vil - DISNEY

Las películas animadas han sido las encargadas de cerrrar la presentación, en donde Pixar ha sido una de las grandes protagonizas. A través de su cinta «Soul», pretenden volver a encontrar el espíritu de la cinta «Del revés» sumergiéndose en el origen del alma y las razones por las cuales hay señales individuales, «como el miedo a los dentistas», propio de personas que se encuentran en lugares diferentes del mundo y sin contacto. Contando la historia de un profesor de música que logra contar su sueño, este sufre un accidente y su alma intentará regresar a la vida. Tina Fey y Jamie Foxx serán los encargados de dar voz a la versión original de la cinta, que se estrenará en el verano de 2020.

De igual forma, «Onward» será la gran apuesta de Pixar más inmediata, saliendo en cines el marzo del próximo año. Con las voces de Tom Holland y Chris Pratt en los personajes principales, junto a Julia Louis-Dreyfus en el papel de la madre, narrará la aventura de dos elfos hermanos que viven en un mundo en donde la magia ha desaparecido y en donde intentarán hacer lo posible para encontrar una nueva gema mágica que devuelva a la vida, durante 24 horas, a su difunto padre.

«Raya» y «Frozen 2», protagonistas de los estudios de animación

Walt Disney Animation Studios ha cerrado la presentación con dos películas: la primera, que verá la luz en 2020 bajo el nombre de «Raya and the last dragon», narrará las aventuras de la tierra de Kumandra, en donde los dragones han desaparecido y el universo se ha sumido en la oscuridad. Gracias a la heroína Raya, encontrará a Sisu, el último dragón de la tierra, y juntos deberán devolver la luz al universo.

Pero, la gran protagonista de la presentación ha sido la puesta de largo de «Frozen 2». Estrenándose el 22 de noviembre, es todavía «más grande y épica» que la primera parte, a pesar de conformar una continuación de la cinta. Además, se ha sabido que dentro encontraremos, a modo de prólogo, un clip en que se explicarán tanto el origen de los poderes de Elsa como se conocerá a su madre, interpretada vocalmente por Evan Rachel Woods.